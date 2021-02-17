Жена Ким Чен Ына впервые появилась на публике после годового отсутствия (фото)

Последний раз первую леди Северной Кореи видели на мероприятии 25 января 2020 года.

Жена 37-летнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ли Соль Чжу впервые появилась на публике, спустя год. Соответствующие снимки опубликовало центральное издание КНДР "Нодон синмун".

Женщина вместе с мужем посетила концерт в честь Дня Сияющей звезды. Так в стране называют день рождения Ким Чен Ира, отца нынешнего главы государства. Он состоялся в художественном театре "Мансудэ" в Пхеньяне.

Ли Соль Чжу вместе с Ким Чен Ыном улыбались и аплодировали исполнителям на мероприятии.

Последний раз на официальных мероприятиях жена северокорейского лидера была замечена 25 января 2020 года на новогоднем представлении в театре в Пхеньяне, и с тех пор о ней ничего не было известно. В СМИ поползли слухи о том, что первая леди Северной Кореи может быть беременна, серьезно больна, или казнена.

Однако, судя по опубликованным фото, она выглядит вполне здоровой и довольной.

Личная жизнь Ким Чен Ына держится в строго тайне. Известно, что он женился на Ли Соль Чжу в 2009 году. Однако впервые об их узаконенных отношениях пресса КНДР сообщила 25 июля 2012 года. За несколько недель до этого они начали вместе появляться на публике.

По данным СМИ, у них трое детей.

О Ли Соль Чжу также известно очень мало. Ей 31 год. Она родилась в семье преподавателя и врача, закончила Университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Опять же по информации из прессы, осенью или зимой 2010 года или зимой 2011 года она родила первенца, на появлении которого настаивал её свёкр Ким Чен Ир. Второй ребёнок у пары родился в конце декабря 2012 года. Его назвали Чжу Э. В 2017 году южнокорейская разведка сообщала о рождении третьего ребёнка Кима и Ли.

По мнению ряда экспертов по Северной Кореи, под влиянием жены Ким Чен Ын ввел некоторые послабления для женщин, в частности, к их внешнему виду. Им разрешили носить брючные костюмы и джинсы, чёрные колготки, туфли на платформе и каблуках. Кроме того был отмен запрет на езду на велосипеде для представительниц слабого пола.

Напомним, в январе 2021 года Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) был избран генеральным секретарем партии. Теперь в его руках сосредоточилась безграничная власть в стране. Ранее северокорейский лидер признался, что в экономическом плане КНДР потерпела сокрушительный провал.