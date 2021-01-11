Вся власть в одних руках: Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии КНДР

По мнению южнокорейского политолога, теперь в руках Ким Чен Ына сосредоточилась безграничная власть в стране.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) был избран генеральным секретарем партии. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Предыдущий съезд Трудовой партии был проведен в мае 2016 года. Тогда председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын был избран на пост председателя партии.

Выступая на съезде Трудовой партии, Ким Чен Ын заявил, что его страна может "начать заново" отношения с Южной Кореей. Но для этого Сеулу необходимо активно выполнять межкорейские договоренности.

Кроме того, участники VIII съезда ТПК утвердили изменения в ее уставе, согласно которым очередные съезды будут созываться раз в 5 лет. Теперь съезды партии будут анонсироваться за несколько месяцев до созыва.

По мнению южнокорейского политолога Мэн Чу Сок, после избрания Ким Чен Ына генеральным секретарем партии, в его руках сосредоточилась безграничная власть, пишет ТАСС.

"Избрание Ким Чен Ына на новый пост дает ему в Северной Корее фактически безграничную власть, поскольку Трудовая партия контролирует все сферы жизни в стране", – отметил эксперт.

По его словам, это решение также было призвано еще больше сплотить население Северной Кореи вокруг фигуры вождя.

Ранее сообщалось, что на съезде Трудовой партии Ким Чен Ын рассказал, что КНДР достигла "чудесной победы", укрепив свою мощь и глобальный престиж. В частности, он вспомнил, что они добились успеха в военной отрасли и провели успешные испытания межконтинентальных баллистических ракет, способных поразить территорию США. Однако, по его словам, в экономическом плане КНДР потерпела сокрушительный провал.