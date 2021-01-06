Ким Чен Ын объявил о сокрушительном провале экономики КНДР

По мнению северокорейского лидера, КНДР провалила пятилетний план "почти в каждом секторе".

На съезде "Трудовой партии" 5 января 2021 года, который прошел впервые с 2016 года, лидер Корейской народной демократической республики (КНДР) Ким Чен Ын рассказал, что их страна достигла "чудесной победы", укрепив свою мощь и глобальный престиж. В частности, он вспомнил, что они добились успеха в военной отрасли и провели успешные испытания межконтинентальных баллистических ракет, способных поразить территорию США. Однако, по его словам, в экономическом плане КНДР потерпела сокрушительный провал. Об этом рассказывает Reuters.

По словам Ким Чен Ына, пятилетний план, опубликованный в 2016 году, не увенчался успехом.

"План должен был быть завершен в прошлом году, но наши результаты сильно отличаются от поставленных целей почти в каждом секторе", — сказал северокорейский лидер.

Ким Чен Ын стремился ускорить экономический рост и увеличить объемы поставок электроэнергии, однако в ООН сообщили о том, что электроэнергии и продовольствия в стране "хронически не хватает". Ситуация усугубляется санкциями, пандемией коронавируса и сильными наводнениями.

В Reuters считают, что северокорейский лидер пытается создать образ "человека из народа", открыто заявляя о некоторых неудачах, что ранее было в стране табу. Однако, по сведениям журналистов, военные провокации и безжалостные чистки в стране не исчезли.

"Похоже, он принял стратегическое решение признать экономический провал, так как он тоже может обвинить во всем коронавирус. Поступая таким образом, он также будет стремиться укрепить свой имидж как человеколюбивого лидера", — сказал Шин Бом Чул, старший научный сотрудник Корейского исследовательского института национальной стратегии в Сеуле.

На партийном съезде, на котором Ким Чен Ын заявил о провале экономического плана, присутствовали 250 руководителей партии, 4 750 делегатов и 2 000 зрителей.

Deutsche Welle сообщило, что на этом съезде политическая элита КНДР должна принять новый пятилетний план экономики и утвердить обновленную линию поведения касательно США и Южной Кореи.

Отметим, инаугурация избранного президентом США Джо Байдена должна состояться уже 20 января.

Напомним, Ким Чен Ын вместо поздравления народа с Новым годом поздравил их письмом, которое написал от руки. Северокорейский лидер поклялся в "беззаветной преданности великому народу" и пожелал всем "большого счастья" и "крепкого здоровья".