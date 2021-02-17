Дружина Кім Чен Ина вперше з'явилася на публіці після річної відсутності (фото)

Востаннє першу леді Північної Кореї бачили на заході 25 січня 2020 року.

Дружина 37-річного лідера Північної Кореї Кім Чен Ина Лі Соль Чжу вперше з'явилася на публіці через рік. Відповідні знімки опублікувало центральне видання КНДР "Нодон сінмун".

Жінка разом із чоловіком відвідала концерт на честь Дня сяючої зірки. Так у країні називають день народження Кім Чен Ина, батька нинішнього глави держави. Він відбувся в художньому театрі "Мансуде" в Пхеньяні.

Лі Соль Чжу разом із Кім Чен Ином посміхалася й аплодувала виконавцям на заході.

Востаннє на офіційних заходах дружина північнокорейського лідера була помічена 25 січня 2020 року на новорічній виставі в театрі в Пхеньяні, і з тих пір про неї нічого не було відомо. У ЗМІ поповзли чутки про те, що перша леді Північної Кореї можливо бути вагітна, серйозно хвора, або страчена.

Однак, судячи з опублікованих фото, вона виглядає цілком здоровою та задоволеною.

Особисте життя Кім Чен Ина зберігається в суворій таємниці. Відомо, що він одружився з Лі Соль Чжу в 2009 році. Однак вперше про їх узаконені стосунки преса КНДР повідомила 25 липня 2012 року. За кілька тижнів до цього вони почали разом з'являтися на публіці.

За даними ЗМІ, у них троє дітей.

Про Лі Соль Чжу також відомо дуже мало. Їй 31 рік. Вона народилася в сім'ї викладача і лікаря, закінчила Університет імені Кім Ин Сена в Пхеньяні. Знову ж таки за інформацією з преси, восени або взимку 2010 року або взимку 2011 року вона народила первістка, на появу якого наполягав її свекор Кім Чен Ір. Друга дитина у пари народилася наприкінці грудня 2012 року. Його назвали Чжу Е. У 2017 році південнокорейська розвідка повідомляла про народження третьої дитини Кіма та Лі.

На думку низку експертів у Північній Кореї, під впливом дружини Кім Чен Ина ввів деякі послаблення для жінок, зокрема, до їхнього зовнішнього вигляду. Їм дозволили носити брючні костюми та джинси, чорні колготки, туфлі на платформі й каблуках. Крім того відмінили заборону на їзду на велосипеді для представниць слабкої статі.

Нагадаємо, у січні 2021 року Кім Чен Ин на VIII з'їзді Трудової партії Кореї (ТПК) був обраний генеральним секретарем партії. Тепер у його руках зосередилася безмежна влада в країні. Раніше північнокорейський лідер зізнався, що в економічному плані КНДР зазнала нищівного провалу.