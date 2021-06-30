Проявил солидарность с народом Северной Кореи? Ким Чен Ын продолжает худеть и никто не знает почему

37-летний глава КНДР продолжает терять вес, СМИ считают, что это может быть знаком солидарности с народом, который страдает от лишений и кризиса

После четырехнедельного перерыва лидер КНДР появился на публике весьма похудевшим. Аналитики и информационные агентства принялись изучать те немногие фотографии, что оказались в открытом доступе и пришли к выводу, что Ким Чен Ын точно худеет. Только причины этого неясны. Некоторые журналисты предположили, что тучный диктатор решил проявить немного солидарности со своим народом в это нелегкое время. Об этом пишет NYtimes.

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37-летний Ким Чен Ын всегда отличался тучностью. Точный его вес неизвестен, однако СМИ предполагают, что он весил около 140 килограмм при росте в 170 сантиметров. Причем он начал стремительно набирать вес после того, как пришел к власти после смерти своего отца, Ким Чен Ира. Напомним, тот скончался в 2011 году. Примечательно, но средний вес жителей КНДР, сбежавших за границу, составляет 53 килограмма и они отличаются небольшим ростом, вызванным постоянным недоеданием.

Также в разное время появлялась информация о том, что Ким Чен Ын является диабетиком и заядлым курильщиком. Во время его международных визитов его постоянно фотографировали с сигаретой.

Однако, вся информация о состоянии здоровья 37-летнего Ким Чен Ына строжайше засекречена, так что журналисты начали гадать, что стало причиной стремительного похудения: неужели он решил сесть на диету? Или заняться своим здоровьем? Или он теряет вес из-за болезни?

[ + – ] Ким Чен Ын "до и после"

Интересно, но в самой Северной Корее жители также мучается догадками. Им ничего не сообщают, а они искренне переживают за своего лидера.

"Это разбило нам сердце. Мы смотрели телевизор, и наш уважаемый лидер выглядел таким истощенным. Мы едва сдерживали слезы", — сказал один из горожан журналисту государственного телеканала.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна находится в самой плохой ситуации за всю историю. Пандемия коронавируса и закрытые границы еще больше ослабили нестабильную экономику КНДР, которую и без того парализуют введенные США санкции из-за программы создания ядерного оружия. Так что не исключено, что лидер решил проявить некоторую солидарность со своим народом, страдающим от лишений и продемонстрировать своим похудением, что ему также приходится нелегко.

"Его похудение было настолько стремительным, что жители Северной Кореи никак не могли его не заметить. Режим должен был подтвердить очевидное, и сигнализировать людям, что с лидером все в порядке, чтобы не допустить распространения слухов о состоянии его здоровья", — сказал Чеонг Сеонг-чан, директор Центра северокорейских исследований в Институте Седжонга в Южной Корее.

Чеонг говорит, что внимание мировой общественности к тому, сколько весит Ким Чен Ын может показаться праздным и навязчивым, однако под этим интересом кроется второе дно: если изменение внешности лидера КНДР связано с болезнью, то стоит озаботиться важным вопросом: что будет со страной с ядерным потенциалом в случае его смерти? И кто станет у руля?

Напомним, когда не так давно Ким Чен Ын исчез на долгое время и не появлялся на публике, по СМИ стала распространяться информация о том, что он тяжело болен, а, возможно, даже умер. В его преемницы пророчили его сестру — Ким Ё Чжон.

Также некоторую ясность в том, насколько плохи дела у северокорейского лидера со здоровьем, внес визит южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина. Вместе они отправились на священную гору Пэктусан и запыхавшийся Ким спросил у своего 68-летнего коллеги, как он себя чувствует. "Разве у вас не перехватывает дыхание?", — поинтересовался он. "Я в порядке", — отметил Мун. И тогда супруга Ким Чен Ына сказала, что она ему завидует. Она даже рассказала, что пытается убедить своего мужа бросить курить, а Мун тактично дал несколько советов, которые, впрочем, не возымели никакого действия до недавнего времени.

[ + – ] Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

И отец, и дедушка Кима умерли от болезни сердца. Этот семейный анамнез питает слухи о здоровье Кима всякий раз, когда он пропадает с экранов на несколько недель.

"Состояние его здоровья – это бомба замедленного действия. Вам не нужен эксперт, чтобы сказать, что Ким Чен Ын имеет проблемы со здоровьем: просто подумайте о его весе, цвете лица, походке, дыхании и постоянном курении. И мы понятия не имеем, кто будет командовать и контролировать ядерное оружие Северной Кореи, когда его не станет", — отметил Ли Бен Чхоль, эксперт по Северной Корее из Института дальневосточных исследований Университета Кеннам в Сеуле.