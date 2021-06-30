Проявив солідарність з народом Північної Кореї? Кім Чен Ин продовжує худнути і ніхто не знає чому

37-річний глава КНДР продовжує втрачати вагу, ЗМІ вважають, що це може бути знаком солідарності з народом, який страждає від поневірянь і кризи.

Після чотиритижневої перерви лідер КНДР зʼявився на публіці досить схудлим. Аналітики й інформаційні агентства почали вивчати ті деякі фотографії, що опинилися у відкритому доступі та дійшли висновку, що Кім Чен Ин точно худне. Тільки причини цього незрозумілі. Деякі журналісти припустили, що огрядний диктатор вирішив проявити трохи солідарності зі своїм народом у цей нелегкий час. Про це пише NYtimes.

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37-річний Кім Чен Ин завжди відрізнявся тучністю. Точна його вага невідома, проте ЗМІ припускають, що він важив приблизно 140 кілограмів при зрості 170 сантиметрів. Причому він почав стрімко набирати вагу після того, як прийшов до влади після смерті свого батька, Кім Чен Іра. Нагадаємо, той помер в 2011 році. Варто зазначити, що середня вага жителів КНДР, які втекли за кордон, становить 53 кілограми і вони відрізняються невеликим ростом, викликаним постійним недоїданням.

Також у різний час зʼявлялася інформація про те, що Кім Чен Ин є діабетиком і завзятим курцем. Під час його міжнародних візитів його постійно фотографували із сигаретою.

Однак, вся інформація про стан здоровʼя 37-річного Кім Чен Ина суворо засекречена, тож журналісти почали гадати, що стало причиною стрімкого схуднення: невже він вирішив сісти на дієту? Або зайнятися своїм здоровʼям? Або він втрачає вагу через хворобу?

[ + – ] Кім Чен Ин "до і після"

Цікаво, але власне в Північній Кореї жителі також мучаться здогадами. Їм нічого не повідомляють, а вони щиро переживають за свого лідера.

"Це розбило нам серце. Ми дивилися телевізор, і наш шановний лідер виглядав таким виснаженим. Ми ледь стримували сльози", — сказав один із містян журналісту державного телеканалу.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна перебуває в найгіршій ситуації за всю історію. Пандемія коронавірусу та закриті кордони ще більше послабили нестабільну економіку КНДР, яку й без того паралізують введені США санкції через програми створення ядерної зброї. Тож не заперечують, що лідер вирішив проявити деяку солідарність зі своїм народом, який страждає від поневірянь і продемонструвати своїм схудненням, що йому також нелегко.

"Його схуднення було настільки стрімким, що жителі Північної Кореї ніяк не могли його не помітити. Режим повинен був підтвердити очевидне, і сигналізувати людям, що з лідером все в порядку, щоб не допустити поширення чуток про стан його здоровʼя", — сказав Чеонг Сеонг-чан, директор Центру північнокорейських досліджень в Інституті Седжонга в Південній Кореї.

Чеонг каже, що увага світової громадськості до того, скільки важить Кім Чен Ин може здатися пустою і навʼязливою, проте під цим інтересом криється друге дно: якщо зміна зовнішності лідера КНДР повʼязана з хворобою, то варто потурбуватися важливим питанням: що буде з країною з ядерною потенціалом у разі його смерті? І хто стане біля керма?

Нагадаємо, коли не так давно Кім Чен Ин зник на довгий час і не зʼявлявся на публіці, в ЗМІ почала поширюватися інформація про те, що він тяжко хворий, а, можливо, навіть помер. У його наступниці пророкували його сестру — Кім Е Чжон.

Також деяку зрозумілість в тому, наскільки кепські справи у північнокорейського лідера зі здоровʼям, вніс візит південнокорейського лідера Мун Чже Іна. Разом вони відправилися на священну гору Пектусан і захеканий Кім запитав у свого 68-річного колеги, як він почувається. "Хіба у вас не перехоплює подих?" — поцікавився він. "Я в порядку", — зазначив Мун. І тоді дружина Кім Чен Ина сказала, що вона йому заздрить. Вона навіть розповіла, що намагається переконати свого чоловіка кинути курити, а Мун тактовно дав кілька порад, які, втім, не мали ніякої дії до нещодавнього часу.

[ + – ] Кім Чен Ин і Мун Чже Ін

І батько, і дід Кіма померли від хвороби серця. Цей сімейний анамнез живить чутки про здоровʼя Кіма щоразу, коли він зникає з екранів на кілька тижнів.

"Стан його здоровʼя — це бомба уповільненої дії. Вам не потрібен експерт, щоб сказати, що Кім Чен Ин має проблеми зі здоровʼям: просто подумайте про його вагу, колір обличчя, ходу, дихання і постійне паління. І ми поняття не маємо, хто буде командувати і контролювати ядерну зброю Північної Кореї, коли його не стане", — зазначив Лі Бен Чхоль, експерт із Північної Кореї з Інституту далекосхідних досліджень Університету Кеннам у Сеулі.