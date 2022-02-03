Дружина Кім Чен Ина з'явилася на публіці вперше за 5 місяців (відео)

Востаннє Лі Соль Джу супроводжувала чоловіка 9 вересня минулого року на заходах, присвячених роковинам заснування КНДР.

32-річна перша леді Північної Кореї, дружина Кім Чен Ина Лі Соль Джу відвідала разом із чоловіком концерт на честь Місячного Нового року у Художньому театрі Мансуде у Пхеньяні, і це була її перша поява на публічному заході з 9 вересня. Тоді подружжя приїхало до Кумсусанського Палацу Сонця, де спочивають тіла покійного діда та батька Кіма, у річницю заснування КНДР, повідомляє Reuters.

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На відео, яке з'явилося в Мережі, видно, що Кім Чен Ина та його дружину зустріли оплесками. На Лі Соль Джу — чорно-червоний ханбок — традиційне національне жіноче вбрання, а її чоловік одягнув костюм, який, судячи з усього, на нього завеликий, особливо жакет, через те, що північнокорейський лідер останнім часом помітно схуд.

[ + – ] Лі Соль Джу з'явилася в ханбоку -традиційному корейському вбранні Фото: Скриншот

Окрім Лі Соль Джу, вперше за довгий час корейці побачили і тітку Кіма, колишню високопосадовицю правлячої Робочої партії Кім Кьонг-Хі, яка сиділа поруч із дружиною голови КНДР.

Центральне інформаційне агентство Кореї висвітлило появу подружжя з належною часткою урочистості.

"Коли Кім з'явився у залі для глядачів театру зі своєю дружиною Лі Соль Чжу під звуки вітальної музики, публіка підняла бурхливі вигуки "Ура!"", — йдеться у повідомленні. Далі в ІА зазначили, що "аудиторія високо оцінила те, що лідер країни відкриває на цій землі новий світ і нову еру, коли ідеали та щастя народу та прагнення побудови могутньої країни всебічно втілюються в реальність".

[ + – ] Кім Чен Ин з дружиною на концерті в Пхеньяні

Під час концерту артисти виконали пісні і танці, які продемонстрували "цілеспрямовану єдність" північнокорейського народу та його прихильність до побудови соціалістичної країни, "якій може позаздрити весь світ". Після завершення шоу Кім Чен Ин з дружиною піднялися на сцену, поспілкувалися з артистами та зробили спільне фото.

Повертаючись до Лі Соль Джу, зазначимо, що вона часто супроводжувала чоловіка на світських заходах, а також ділових і навіть військових поїздках, що різко контрастувало з тим, як поводився батько Кім Чени Іна, Кім Чен Ір, який рідко з'являвся на публіці з дружиною.

Жінка була відсутня в державних ЗМІ більше року, перш ніж її побачили на концерті у лютому минулого року, що викликало чутки про її здоров'я та можливу вагітність.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) не відкидає, що вона, мабуть, утримувалася від зайвих контактів через коронавірус. За даними розвідки, у пари троє дітей.