Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь

По мнению экспертов, выведя дочь на публику, северокорейский лидер намекнул, что власть в стране и далее будет передаваться по наследству.

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38-летний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, личная жизнь которого держится за семью замками, а фото семьи не существует в принципе, внезапно явил миру свою дочь Ким Чжу Э. Девочка присоединилась к нему на публике во время проверки запуска крупнейшей в стране межконтинентальной баллистической ракеты, пишет ВВС.

Ким Чен Ын был в коричневой куртке и держал за руку девочку в белом пуховике. На снимках, опубликованных государственным информационным агентством Северной Кореи KCNA, они наблюдают за запуском ракеты со смотровой площадки, и ребенок стоит рядом с отцом, когда тот разговаривал с официальными лицами.

По словам эксперта по Северной Корее из Центра Стимсона в Вашингтоне Майкла Мэддена, то, что Ким вывел в свет свою дочь, может говорить о преемственности власти. Как известно, нынешний лидер Северной Кореи представляет третье поколение многолетних руководителей КНДР, и появлением на публике Ким Чу Э Ким Чен Ын дает понять, что традицию никто нарушать не собирается, и четвертым, кто возглавит государство, будет его кровный родственник, не исключено, что дочь.

Мэдден предполагает, что Чжу Э – от 12 до 13 лет, и уже через четыре-пять лет она либо поступит в университет, либо пойдет на военную службу.

Впервые о существовании дочери у Ким Чен Ына и его жены Ри Соль Чжу заговорили в 2013 году, после того как звезда американского баскетбола на пенсии Деннис Родман совершил скандальную поездку в Северную Корею.

В одном из интервью он рассказывал, что отдыхал с семьей северокорейского диктатора у моря и "держал на руках их ребенка Чжу Э". Предположительно, девочка – старшая из трех детей в семье, где есть еще одна девочка и мальчик, возраст которых, как и их имена. широкой публике неизвестны.

В сентябре СМИ уже писали о том, что дочь Ким Чены Ына попала в кадр. Она исполняла песню вместе с другими детьми на праздновании Национального дня, и камера государственного телеканала больше других детей выхватывала ее из толпы.

Что касается жены диктатора Ри Соль Чжу, то она часто сопровождает мужа на светских мероприятиях, а также деловых и даже военных поездках, что резко контрастирует с тем, как вел себя отец Ким Чены Ына, Ким Чен Ир, который редко появлялся на публике с женой.

Женщина отсутствовала в государственных СМИ более года, прежде чем ее увидели на концерте в феврале прошлого года, что вызвало слухи о ее здоровье и возможной беременности.