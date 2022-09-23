Пропаганда КНДР случайно показала единственную дочь Ким Чен Ына, — СМИ (фото)

Ким Чжу Э — так, предположительно, зовут единственного из известных детей северокорейского диктатора. На празднике Национального дня камера неоднократно выхватывала только ее лицо среди хора поющих девочек.

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По утверждениям экспертов из Китая, единственная известная дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына фигурирует на кадрах местных пропагандистских каналов. В начале сентября девочка примерно десятилетнего возрасте исполняла песню вместе с другими детьми на праздновании Национального дня. Об этом сообщает The Mirror.

Ким Чжу Э — так, предположительно, зовут единственного известного ребенка северокорейского руководителя. Один из аналитиков под ником Samhero в своей публикации на InDPRK обратил внимание на то, как жена Ына любезно тянула руки к девочке после концерта, в то время, как другие дети толпились вокруг чучхе и прыгали от радости.

Женщина также положила руку на спину ребенка, говорила с ней и прервала беседу только тогда, когда понадобилось, чтобы другая девочка позволила ее мужу пройти.

[ + – ] Предполагаемая дочь Ким Чен Ына.

Во время хорового песнопения камера режиссера выхватывала из группы детей лицо только одной девочки, задерживалась на ней несколько секунд и снова возвращалась.

Исследователь отметил и необычные особенности во внешнем виде ребенка. Только одна девочка среди всех была с распущенными волосами и в белых носках.

Ким Чен Ына и первая леди, очевидно, были очень увлечены выступлением детей. В какой-то момент камера резко переключилась с Четы Кимов на крупный план ребенка.

Показали также и Ким Е Чжон — сестру генсека ЦК Трудовой партии Кореи, — которая, наблюдая за выступлением, смахнула слезу.

[ + – ] Девочка выступила на празднике только один раз, когда в зале был Ким Чен Ын.

Некоторые исследователи также обратили внимание на то, что девочка, о которой идет речь, на празднике выступила только один раз. Именно в день, когда ее предполагаемый отец находился в зале. Во время выступления на следующий день, ее уже не было.

Майкл Мэдден, специалист по семье руководителей Северной Кореи, сказал, что дочери Кима должно было около 10 лет, примерно столько же и ребенку, который пел на недавнем концерте к Национальному дню.

Мэдден уточнил, что супруга диктатора Ри Соль Чжу также неоднократно появлялась на телевидении, прежде чем ее официально назвали членом семьи Кима.

[ + – ] Только один ребенок был в белых носкан во время концерта к Национальному дню.

Вместе с тем, эксперт предупреждает, что излишняя демонстрация детей первого лица Северной Кореи чревата серьезными рисками. Его потенциальные противники из местной элиты могут организовать похищение ребенка, чтобы добиться для себя каких-то выгод.

Согласно некоторым разведданным, у Ким Чен Ына трое детей: две дочери и сын.

В Сети также обсуждают таинственную компаньонку диктатора КНДР Ким Чен Ына. Предположительно, это его сводная сестра Ким Соль Со.

Ранее Фокус сообщал, что после превентивного ядерного удара наступит самоуничтожение КНДР. Чтобы отговорить Ким Чен Ына от использования ядерных ракет, руководство Южной Кореи совместно с США расширят свои возможности для упреждающих и ответных ударов.