В Сети обсуждают таинственную компаньонку диктатора КНДР Ким Чен Ына

Вероятно, это его сводная сестра Ким Соль Со

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Ким Чен Ын, диктатор Корейской Народно-Демократической Республики, в последнее время стал появляться в сопровождении загадочной женщины. Эксперты по КНДР сбиты с толку, пытаясь понять, кто таинственная компаньонка Ким Чен Ына. Об этом пишет Daily Mail.

Неизвестная женщина была сфотографирована рядом с Кимом на нескольких мероприятиях. Она не подходила близко, но все время держалась рядом, прижимая к себе черную сумочку.

Перебежчики из Северной Кореи и эксперты считают, что она может быть одной из сводных сестер Кима. В министерстве объединения Южной Кореи утверждают, что у диктатора есть 48-летняя сводная сестра по имени Ким Соль Сон, которую, вероятно, диктатор сейчас продвигает на какую-то роль в правительстве.

[ + – ] Таинственная женщина рядом с Ким Чен Ыном, вероятно, его сводная сестра Ким Соль Сон Фото: Скриншот

Его родная сестра, 34-летняя Ким Е Чжон, сейчас фактически выполняет роль заместителя северокорейского диктатора и занимается пропагандой.

Ким Соль Сон, если это правда она, работала ранее директором мероприятий у своего отца – Ким Чен Ира вплоть до его смерти в 2011 году.

[ + – ] Женщина рядом с диктатором - вероятно его сестра Ким Соль Сон Фото: Скриншот

Один из перебежчиков, который в КНДР работал секретарем партии в правительстве Кима, рассказал NKNews, что несколько раз видел Ким Соль Сон во плоти.

Мистер Мэдден, управляющий веб-сайтом North Korea Leadership Watch, назвал эту позицию "очень важной".

"В такой стране, как КНДР – это довольно важная работа. Директор мероприятий занимается согласованием графика лидера, его безопасностью, протоколом. Также человек, занимающий этот пост, контролирует поток высокопоставленных чиновников, допущенных к диктатору", — отметил Мэдден.

Он считает, что Ким Соль Сон никогда не была публичной фигурой в северокорейских СМИ и политической культуре. В такой стране, как КНДР, публичность для влиятельных людей вовсе необязательна.

Считается, что у северокорейского лидера есть, по крайней мере, еще одна сводная сестра по имени Ким Чун Сон, родившаяся в 1970-х годах, но о ней известно очень мало.

Впрочем, мало было известно до недавнего времени и про его младшую родную сестру Ким Е Чжон, которую отец называл "принцесса Йо Йонг".

[ + – ] Ким Е Чжон - младшая сестра Ким Чен Ына Фото: Скриншот

Принцесса Йо Йонг, возможно, является самой важной фигурой в стране после самого Ким Чен Ына.

"Она — одна из очень немногих людей, которые могут свободно говорить о чем угодно с лидером Кимом", — сказал Ян Му Чжин, профессор Университета изучения Северной Кореи в Сеуле.

Так, именно Ким Е Чжон в августе 2022 года заявила, что президент Южной Кореи должен "заткнуться" после того, как он повторил, что его страна готова предоставить экономическую помощь КНДР в обмен на ядерное разоружение.

"Для его имиджа было бы лучше заткнуться, а не нести чепуху. Очень по-детски считать, что он может обменять экономическое сотрудничество на честь Севера и ядерное оружие. Никто не променяет свою судьбу на кукурузный пирог", — резко заявила Ким Е Чжон.

Ранее Фокус рассказывал все, что известно о Ким Е Чжон, принцессе Йо Йонг и вероятной преемнице Ким Чен Ына на посту политического лидера КНДР.