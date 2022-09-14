У мережі обговорюють таємничу компаньйонку диктатора КНДР Кім Чен Ина

Ймовірно, це його зведена сестра Кім Сіль Со

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Кім Чен Ин, диктатор Корейської Народно-Демократичної Республіки, останнім часом став з'являтися у супроводі загадкової жінки. Експерти з КНДР спантеличені, намагаючись зрозуміти, хто таємнича компаньйонка Кім Чен Ина. Про це пише Daily Mail.

Невідома жінка сфотографована поряд із Кімом на кількох заходах. Вона не підходила близько, але весь час трималася поряд, притискаючи до себе чорну сумочку.

Перебіжчики з Північної Кореї та експерти вважають, що вона може бути однією зі зведених сестер Кіма. У міністерстві об'єднання Південної Кореї стверджують, що диктатор має 48-річну зведену сестру, на ім'я Кім Соль Сон, яку, ймовірно, диктатор зараз просуває на якусь роль в уряді.

[ + – ] Таємнича жінка поряд із Кім Чен ином, ймовірно, його зведена сестра Кім Соль Сон Фото: Скриншот

Його рідна сестра, 34-річна Кім Е Чжон, наразі фактично виконує роль заступника північнокорейського диктатора та займається пропагандою.

Кім Соль Сон, якщо це правда вона, працювала раніше директоркою заходів у свого батька — Кім Чен Іра аж до його смерті у 2011 році.

[ + – ] Жінка поряд із диктатором — ймовірно його сестра Кім Соль Сон Фото: Скриншот

Один із перебіжчиків, який у КНДР працював секретарем партії в уряді Кіма, розповів NKNews, що кілька разів бачив Кім Сіль Сон у плоті.

Містер Медден, керівник вебсайтом North Korea Leadership Watch, назвав цю позицію "дуже важливою".

"У такій країні, як КНДР — це досить важлива робота. Директорка заходів займається узгодженням графіка лідера, його безпекою, протоколом. Також людина, яка обіймає цю посаду, контролює потік високопосадовців, допущених до диктатора", — зазначив Медден.

Він вважає, що Кім Сіль Сон ніколи не була публічною фігурою у північнокорейських ЗМІ та політичній культурі. У такій країні, як КНДР, публічність для впливових людей не є обов'язковою.

Вважається, що північнокорейський лідер має принаймні ще одну зведену сестру, на ім'я Кім Чун Сон, яка народилася в 1970-х роках, але про неї відомо дуже мало.

Втім, мало було відомо донедавна і про його молодшу рідну сестру Кім Е Чжон, яку батько називав "принцеса Йо Йонг".

[ + – ] Кім Е Чжон — молодша сестра Кім Чен Ина Фото: Скриншот

Принцеса Йо Йонг, можливо, є найважливішою фігурою в країні після Кім Чен Ін.

"Вона — одна з дуже небагатьох людей, які можуть вільно говорити про будь-що з лідером Кімом", — сказав Ян Му Чжин, професор Університету вивчення Північної Кореї в Сеулі.

Так, саме Кім Е Чжон у серпні 2022 року заявила, що президент Південної Кореї має "заткнутися" після того, як він повторив, що його країна готова надати економічну допомогу КНДР в обмін на ядерне роззброєння.

"Для його іміджу було б краще заткнутися, а не нести нісенітниці. Дуже по-дитячому вважати, що він може обміняти економічну співпрацю на честь Півночі та ядерну зброю. Ніхто не проміняє свою долю на кукурудзяний пиріг", — різко заявила Кім Е Чжон.

Раніше Фокус розповідав усе, що відомо про Кім Е Чжон, принцесу Йо Йонг і ймовірну наступницю Кім Чен Ина на посаді політичного лідера КНДР.