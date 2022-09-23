Пропаганда КНДР випадково показала єдину дочку Кім Чен Ина, — ЗМІ (фото)

Кім Чжу Е — так, імовірно, звати єдину з відомих дітей північнокорейського диктатора. На святі Національного дня камера неодноразово вихоплювала лише її обличчя серед хору дівчат, які співали.

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За твердженнями експертів із Китаю, єдина відома дочка лідера Північної Кореї Кім Чен Ина фігурує на кадрах місцевих пропагандистських каналів. На початку вересня дівчинка приблизно десятирічного віку виконувала пісню разом із іншими дітьми на святкуванні Національного дня. Про це повідомляє The Mirror.

Кім Чжу Е — так, імовірно, звуть єдину відому дитину північнокорейського керівника. Один із аналітиків під ніком Samhero у своїй публікації на InDPRK звернув увагу на те, як дружина Ина люб'язно тягла руки до дівчинки після концерту, тоді як інші діти юрмилися навколо чучхе та стрибали від радості.

Жінка також поклала руку на спину дитини, розмовляла з нею та перервала розмову лише тоді, коли знадобилося, щоб інша дівчинка дозволила її чоловікові пройти.

[ + – ] Ймовірна дочка Кім Чен Ина

Під час хорового співу камера режисера вихоплювала з групи дітей обличчя лише однієї дівчинки, затримувалася на ній кілька секунд і знову поверталася.

Дослідник наголосив і на незвичайних особливостях у зовнішньому вигляді дитини. Тільки одна дівчинка серед усіх була з розпущеним волоссям і в білих шкарпетках.

Кім Чен Ин і перша леді, очевидно, були дуже захоплені виступом дітей. Якоїсь миті камера різко переключилася з подружжя Кімів на крупний план дитини.

Показали також і Кім Е Чжон — сестру генсека ЦК Трудової партії Кореї, яка, спостерігаючи за виступом, змахнула сльозу.

[ + – ] Дівчинка виступила на святі лише один раз, коли в залі був Кім Чен Ин

Деякі дослідники також звернули увагу на те, що дівчинка, про яку йдеться, на святі виступила лише один раз. Саме в день, коли її вірогідний батько перебував у залі. Під час виступу наступного дня її вже не було.

Майкл Медден, фахівець із сім'ї керівників Північної Кореї, сказав, що доньці Кіма мало близько 10 років, приблизно стільки ж і дитині, яка співала на нещодавньому концерті до Національного дня.

Медден уточнив, що дружина диктатора Лі Соль Чжу також неодноразово з'являлася на телебаченні, перш ніж офіційно її назвали членом сім'ї Кіма.

[ + – ] Лише одна дитина була в білих шкарпетках під час концерту до Національного дня

Разом із тим, експерт попереджає, що зайва демонстрація дітей першої особи Північної Кореї загрожує серйозними ризиками. Його потенційні противники з місцевої еліти можуть організувати викрадення дитини, щоб добитися собі якихось вигод.

Згідно з деякими розвідданими, у Кім Чен Ина троє дітей: дві дочки та син.

У мережі також обговорюють таємничу компаньйонку диктатора КНДР Кім Чен Ина. Імовірно, це його зведена сестра Кім Соль Со.

Раніше Фокус повідомляв, що після превентивного ядерного удару настане самознищення КНДР. Щоб відмовити Кім Чен Ина від використання ядерних ракет, керівництво Південної Кореї спільно із США розширять свої можливості для попереджувальних і ударів у відповідь.