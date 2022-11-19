Кім Чен Ин вперше показав світові свою дочку

На думку експертів, вивівши дочку на публіку, північнокорейський лідер натякнув, що влада в країні й надалі передаватиметься у спадок.

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38-річний лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, особисте життя якого тримається за сімома замками, а фото сім'ї не існує в принципі, раптово показав світові свою дочку Кім Чжу Е. Дівчинка приєдналася до нього на публіці під час перевірки запуску найбільшої в країні міжконтинентальної балістичної ракети, пише ВВС.

Кім Чен Ин був у коричневій куртці і тримав за руку дівчинку в білому пуховику. На знімках, опублікованих державним інформаційним агентством Північної Кореї KCNA, вони спостерігають за запуском ракети з оглядового майданчика, і дитина стоїть поруч із батьком, коли вона розмовляла з офіційними особами.

За словами експерта з Північної Кореї з Центру Стімсона у Вашингтоні Майкла Меддена, те, що Кім вивів у світ свою дочку, може говорити про спадкоємність влади. Як відомо, нинішній лідер Північної Кореї представляє третє покоління багаторічних керівників КНДР, і появою на публіці Кім Чжу Е Кім Чен Ин дає зрозуміти, що традицію ніхто порушувати не збирається, і четвертим, хто очолить державу, буде його кровний родич, цілком ймовірно, що дочка.

Медден припускає, що Чжу Е — від 12 до 13 років, і вже через чотири-п'ять років вона або вступить до університету, або піде на військову службу.

Вперше про існування дочки у Кім Чен Ина та його дружини Рі Соль Чжу заговорили у 2013 році, після того, як зірка американського баскетболу на пенсії Денніс Родман здійснив скандальну поїздку до Північної Кореї.

В одному з інтерв'ю він розповідав, що відпочивав із родиною північнокорейського диктатора біля моря і "тримав на руках їхню дитину Чжу Е". Імовірно, дівчинка — старша з трьох дітей у сім'ї, де є ще одна дівчинка та хлопчик, вік яких, як і їхні імена широкому загалу невідомі.

У вересні ЗМІ вже писали про те, що дочка Кім Чени Ина потрапила до кадру. Вона виконувала пісню разом з іншими дітьми на святкуванні Національного дня, і камера державного телеканалу більше за інших дітей вихоплювала її з натовпу.

Що стосується дружини диктатора Рі Соль Чжу, то вона часто супроводжує чоловіка на світських заходах, а також ділових і навіть військових поїздках, що різко контрастує з тим, як поводився батько Кім Чени Ина, Кім Чен Ір, який рідко з'являвся на публіці з дружиною.

Жінка була відсутня в державних ЗМІ понад рік, перш ніж її побачили на концерті у лютому минулого року, що викликало чутки про її здоров'я та можливу вагітність.