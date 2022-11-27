Бажають мати найпотужніші ядерні сили: Ким Чен Ин з дочкою оглянув нові ракети (фото)

Корейські ЗМІ назвали Кім Чжу Е "найулюбленішою" та "найдорогоціннішою" дитиною лідера КНДР. Вона разом із батьком оглянула війська та міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-17", яка може досягти США.

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Кім Чен Ин знову вийшов у світ з дочкою Кім Чжу Е для огляду військ і міжконтинентальної балістичної ракети. Під час цього він заявив, що Північна Корея має намір мати найпотужніші ядерні сили у світі. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

"Кінцева мета Північної Кореї — мати найпотужнішу стратегічну силу у світі, абсолютну силу, безпрецедентну в цьому столітті", — заявив Кім у наказі про призначення десятків офіцерів, які брали участь у запуску нової балістичної ракети.

Він охарактеризував міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) "Хвасон-17" як "найсильнішу стратегічну зброю у світі". Вона може досягти материкової частини США.

За його словами, ракета продемонструвала рішучість і здатність КНДР створити найсильнішу у світі армію, яка "надійно захистить гідність та суверенітет держави та людей".

Кім Чен Ин також заявив, що північнокорейські вчені зробили "чудовий стрибок уперед у розробці технології встановлення ядерних боєголовок на балістичних ракетах". Він очікує, що держава розширюватиме та зміцнюватиме ядерний потенціал надзвичайно швидкими темпами.

Державні ЗМІ Північної Кореї також показали, що Кім Чен Ина супроводжувала на військовому огляді його дочка. Це вже друга її публічна поява з батьком. Її існування ніколи публічно не підтверджувалось, проте 18 листопада вона приєдналася до північнокорейського диктатора під час перевірки запуску найбільшої в країні міжконтинентальної балістичної ракети.

Інформаційне агентство державних ЗМІ KCNA назвало дівчинку "найулюбленішою" та "найдорогоціннішою" дитиною Кіма. Такі слова є більш почесним титулом, ніж її попередній опис як "улюбленої" дитини Кіма у повідомленнях минулого тижня.

Журналісти зазначають, що друга поява Кім Чжу Е на публіці підвищить імовірність того, що керівництво тоталітарною державою може перейти до четвертого покоління Кімів.

Нагадаємо, 18 листопада повідомлялося, що Кім Чен Ин вперше показав світові свою дочку. Експерти вважають, що північнокорейський лідер натякнув, що влада в країні й надалі передаватиметься у спадок.

Тим часом дружина північнокорейського диктатора Рі Соль Джу також періодично з'являється на публіці. 3 лютого повідомлялося, що вона відвідала разом із чоловіком концерт на честь Місячного Нового року у Художньому театрі Мансуде у Пхеньяні. Це була її перша поява на публіці за 5 місяців.