Одна Чжу Е: у Північній Кореї тезок доньки Кім Чен Ина змушують змінити ім'я, — ЗМІ

За інформацією журналістів, дівчатам і жінкам у КНДР тепер не можна мати ім'я Чжу Е. Десять років тому те саме стосувалося імені самого генсека Кім Чен Ина.

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Офіційні органи Північної Кореї змушують дівчат і жінок, яких звуть так само, як 10-річну дочку генерального секретаря Кім Чен Ина — Чжу Е — змінити своє ім'я. Про це пише Radio Free Asia із посиланням на власні анонімні джерела.

"Відділ безпеки міста Чхонджін 8 лютого викликав жінок, зареєстрованих під ім'ям Чжу Е, і наказав їм змінити його", — розповів журналістам співрозмовник, ім'я якого у статті не називається.

На думку влади КНДР, ім'я має бути "зарезервовано" для високопосадовця, тобто для дочки лідера країни.

[ + – ] Кім Чжу Е Фото: RFA

Як уточнює видання, така політика викликає критику місцевих жителів.

Видання The Korea Times, зі свого боку, уточнює, що десять років тому те саме стосувалося особистості самого генсека: чоловіків з ім'ям Чен Ин змушували змінювати імена.

"Директива була "добровільною", але, як ми знаємо, у Північній Кореї мало що робиться добровільно, особливо коли йдеться про накази керівництва", — розповів Insider Су Кім, колишній аналітик ЦРУ, а нині політичний аналітик американського аналітичного центру Rand Corporation.

Спадкоємиця Кім Чен Ина — Чжу Е: що про неї відомо

У листопаді 2022 року генеральний секретар КНДР Кім Чен Ин вперше показав світові свою дочку Чжу Е. До цього фотографій 38-річного північнокорейського лідера ні з одним із його, ймовірно, трьох дітей у ЗМІ не публікувалося.

Чжу Е приєдналася до батька під час перевірки запуску найбільшої у країні міжконтинентальної балістичної ракети.

За словами експерта з Північної Кореї з Центру Стімсона у Вашингтоні Майкла Меддена, те, що Кім вивів у світ свою дочку, може говорити про спадкоємність влади.

Трохи згодом того ж місяця генсек знову з'явився на публіці з Чжу Е — цього разу для огляду військ та міжконтинентальної балістичної ракети. Водночас державне інформаційне агентство KCNA назвало дівчинку "найулюбленішою" та "найдорогоціннішою" дитиною Кіма.

На початку січня цього року New York Times написав про те, що Кім Чен Ин готує доньку собі в наступниці. Деякі аналітики вважають, що, назвавши можливого спадкоємця влади на ранньому етапі, Кім Чен Ин намагається уникнути помилок, допущених його батьком.