Выход в белом: Ким Чен Ын снова появился на публике вместе с дочкой

Ким Чжу Э, которую называют наследницей Северокорейского диктатора, сопровождала отца по случаю Дня военно-морского флота.

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Ким Чен Ын снова вышел в свет вместе со своей дочкой Ким Чжу Э, которую пророчат его наследницы. Девочка, которой около десяти лет, с недавних пор постоянно сопровождает отца на всех важных мероприятиях. И на днях она встретилась с военными по случаю Дня военно-морского флота КНДР. Об этом пишет NBC news.

Ким Чен Ын посетил штаб-квартиру ВМС в Северной Корее и сделал общее фото с военными, которые по такому случаю были в парадной белой форме.

Ким Чен Ын снова вышел в свет

Сам он оделся в светло-кремовый костюм, а наряд его дочери Ким Чжу Э явно вторил военному стилю. Белый пиджак украшали золотые детали и брошь. Это было первое появление Чжу Э на публике с мая. С ноября Ким приводил ее на ряд публичных мероприятий, что вызвало слухи о ее политическом статусе и о том, что он готовит ее в преемницы.

После, на торжественном ужине к Ким Чен Ыну присоединилась его сестра Ким Е Чжон и его жена Ли Соль Чжу.

Ким Чжу Э с отцом Фото: Yonhap

Ким заявил, что ядерное оружие будет развернуто на флоте, когда США и союзники начнут новые учения.

В своей речи в понедельник Ким заявил, что воды у Корейского полуострова стали нестабильными "из-за опасности ядерной войны" из-за военных действий под руководством США.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военно-морской флот его страны станет "компонентом государственного ядерного сдерживания" после того, как США, Южная Корея и Япония провели трехсторонние военно-морские учения для борьбы с растущими ядерными угрозами Северной Кореи.

Военные США и Южной Кореи с прошлой недели отдельно проводят летние двусторонние учения. Северная Корея рассматривает подобные учения с участием США как репетицию вторжения, хотя Вашингтон и его партнеры утверждают, что их учения носят оборонительный характер.

Ким заявил, что воинские части каждой службы будут оснащены новым вооружением в соответствии с решением правительства о расширении эксплуатации тактического ядерного оружия.

Это предполагает, что Северная Корея развернет новые ракеты, способные нести ядерное оружие, для своего военно-морского флота.

Он также призвал свои вооруженные силы быть постоянно готовыми к бою, чтобы "сорвать планы соперников по вторжению в его страну".

Но этим он не ограничился и назвал президента Джо Байдена, президента Южной Кореи Юн Сок Еля и премьер-министра Японии Фумио Кисиду "бандитскими боссами".

Северная Корея обычно отвечает на военные учения США и Южной Кореи собственными ракетными испытаниями. В прошлый четверг вторая попытка запустить в космос спутник-шпион провалилась. В день начала учений Ким якобы наблюдал за испытательными стрельбами стратегических крылатых ракет.

С начала 2022 года Северная Корея провела более 100 испытаний оружия, многие из которых были связаны с ракетами, способными нести ядерное оружие, предназначенными для нанесения ударов по США, Южной Корее и Японии. Многие эксперты говорят, что Северная Корея в конечном итоге хочет использовать свой возросший военный потенциал, чтобы добиться больших уступок от США.

Напомним, очередное появление Ким Чжу Э на публике вместе с ее отцом, снова спровоцировало слухи о том, что именно она является его наследницей несмотря на то, что у нее есть братья.

Ким Чжу Э с отцом Фото: Yonhap

Официальные лица Южной Кореи утверждают, что Ким не назначил ее своей наследницей. Они полагают, что Ким, вероятно, пытается использовать публичное выступление своей дочери как способ показать своему народу, что один из его детей однажды унаследует его власть, что станет третьей наследственной передачей власти в стране.

А тем временем в КНДР не слишком любят дочь Ким Чен Ына из-за ее цветущего вида. Людей возмущает тот факт, что юная Ким Чжу Э в своем юном возрасте уже почти догнала по росту своего отца и выглядит "пухлой, как Луна", в то время как простые люди голодают.