Зефірна людина: Кім Чен Ин відвідав фабрику ракет у костюмі з "Мисливців за привидами", — ЗМІ

Персонаж Дена Ейкройда примовляв: "нешкідливі та м'які" штуковини можуть перетворитися на щось зловісне. Але, перефразовуючи рефрен відомої пісні Ghostbusters, автори наголошують, що викликати в такому разі потрібно не мисливців на привидів, а радше стилістів.

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Голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин нещодавно приїхав інспектувати військовий завод у білому френчі та білій кепці, наче Зефірна людина з комедії "Мисливці за привидами" 1984 року. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

Персонаж Дена Ейкройда часто примовляв, що "нешкідливі та м'які" штуковини можуть перетворитися на щось зловісне.

Кім Чен Ин

Але, перефразовуючи рефрен відомої пісні Ghostbusters, автори наголошують, що викликати в цьому разі потрібно не мисливців на привидів, а, скоріше, стилістів.

Зефірна людина

Під час поїздки Кім Чем Ин встановив нове соцзобов'язання — збільшити випуск ракет, — підкреслив технічні можливості снарядів для гаубиць і сів за кермо бронетранспортера.

Це найновіший випадок із нещодавніх поїздок північнокорейського лідера на фабрики з виробництва зброї. Минулого тижня він їздив на заводи, де розробляють стратегічні крилаті ракети й безпілотні апарати.

Він також побував на фабриках із випуску великокаліберних боєприпасів для різних пускових установок, зокрема й для запуску балістичних ракет.

Інструкції Кіма з нарощування виробництва в секторі ВПК покликані зміцнити оборонні можливості країни.

Не так давно армія Північної Кореї провела випробування пускових установок, крилатих ракет, а минулого місяця випробовувалися новітні балістичні ракети. Серед них були й міжконтинентальні балістичні з твердопаливним ракетним двигуном.

Голова КНДР вимагав масово налагодити випуск різноманітних передових стратегічних двигунів для систем озброєнь, щоб так "внести значний внесок у революцію нової стратегічної зброї в нашому стилі", йдеться в публікації KCNA.

Нагадаємо, що представники північнокорейської армії також обіцяли зміцнювати військову співпрацю з РФ.

Раніше повідомлялося, що представники Кім Чен Ина назвали "злочинним актом" постачання Україні касетних боєприпасів.