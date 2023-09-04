Во Владивосток на бронепоезде: Ким Чен Ын съездит к Путину и обсудит поставки оружия, — NYT

По данным журналистов, Путин рассчитывает на поставки боеприпасов для артиллерии и противотанковых ракет. Ким Чен Ын ожидает, что россияне поделятся передовыми технологиями для спутников и атомных подлодок.

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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ, чтобы встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным. Запланировано обсуждение поставок в РФ больших объемов вооружений, которые должны использоваться для войны против Украины. Об этом сообщает The New York Times.

По данным источников журналистов, глава Северной Кореи прибудет в РФ из Пхеньяна, скорее всего, на бронированном поезде. Встреча с Путиным должна состояться во Владивостоке, а затем северокорейский руководитель, возможно, съездит в Москву.

Сообщается, что Путин рассчитывает согласовать поставки артиллерийских боеприпасов и противотанковых ракет, в свою очередь, Ким Чен Ын ожидает, что россияне поделятся передовыми разработками для спутников и атомных подлодок. К тому же, в Северной Корее ожидают и продовольственную помощь, поскольку, по сообщениям журналистов, масштабы голода в Северной Корее приблизились к концу 90-х годов.

Главы государств посетят кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, где с 10 по 13 сентября пройдет Восточный экономический форум.

На минувшей неделе в Вашингтоне предупредили, что Путин и Ким обменялись письмами, в которых обсудили возможную оружейную сделку.

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, переговоры на высоком уровне по военному сотрудничеству РФ и КНДР активно продвигаются.

Высказывается предположение, что Ким Чен Ын после Владивостока посетит космодром "Восточный", где в 2022 году состоялась встреча Путина с белорусским политиком Александром Лукашенко.

Напомним, что Ким Чен Ын в очередной раз появился на публике вместе с дочкой.

В конце августа глава Северной Кореи посетил фабрику ракет в костюме из "Зефирного человека" из "Охотников за привидениями".