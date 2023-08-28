ЗСУ повністю звільнили Роботине і просунулися вперед під Бахмутом, — Міноборони (карти)

За словами заступницi міністра Ганни Маляр, південний напрямок є основним для українських захисників під час контрнаступу. Уже було окреслено наступнi цілі.

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Збройні сили України повністю звільнили населений пункт Роботине Запорізької області та продовжують просування вперед під час контрнаступу. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону 28 серпня.

За її словами, українські військові продовжують вести бої в усіх напрямках фронту, однак південний напрямок є основним для наступу. Там є певні успіхи.

"Ви знаєте, що звільнено Роботине і далі наші війська просуваються вже на південний схід і південь від Малої Токмачки", — йдеться в повідомленні.

Інакше кажучи, як зазначила Ганна Маляр, ЗСУ йдуть у бік Новопрокопівки та Очеретуватого.

У Міноборони розповіли про звільнення нових територій Фото: DeepStateMAP

Російські окупанти чинять шалений опір: триває мінування територій, спорудження бетонних укріплень, а також перекидання додаткової сили до ліній оборони. Однак це не заважає українським захисникам вибивати їх із позицій і проводити тим самим успішні дії.

Ситуація на фронті: східний напрямок

Тут російські окупанти показують, що це їхній основний напрямок. На східних напрямках противник за тиждень здійснив близько 8 тисяч обстрілів.

"Минулого тижня на Сході — майже 8 тисяч обстрілів ворога. Якщо поділити на сім днів — понад 1000 обстрілів щодня. Тривають постійні обстріли. Застосовано близько 400 тисяч боєприпасів з боку противника", — зазначає Ганна Маляр.

На Бахмутському напрямку також є певні успіхи. ЗСУ протягом минулого тижня звільнили близько 1 квадратного кілометра. Загалом за час контрнаступу звільнено вже 44 кв.км на цій ділянці фронту.

У Міноборони розповіли про звільнення нових територій Фото: DeepStateMAP

Противник зробив свою ставку саме на Схід, у такий спосіб намагаючись вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, однак упродовж усього тижня просування з їхнього боку не зафіксовано.

Нагадаємо, 28 серпня в ISW розповіли, чим обернеться прорив першої лінії оборони. Аналітики зазначають, що російські окупанти збільшили кількість авіаційних атак на Мелітопольському напрямку, щоб "перекрити" ними малу кількість військ, призначених для другої лінії оборони.