ВСУ полностью освободили Работино и продвинулись вперед под Бахмутом, — Минобороны (карты)

По словам замминистра Анны Маляр, южное направление является основным для украинских защитников в ходе контрнаступления. Уже были обозначенные следующие цели.

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Вооруженные силы Украины полностью освободили населенный пункт Работино Запорожской области и продолжают продвижение вперед в ходе контрнаступления. Об этом рассказала замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона 28 августа.

По ее словам, украинские военные продолжают вести бои по всем направлениям фронта, однако южный участок является основным для наступления. Там есть определенные успехи.

"Вы знаете, что освобождено Работино и дальше наши войска продвигаются уже юго-восточнее и южнее Малой Токмачки", — говорится в сообщении.

Иными словами, как отметила Анна Маляр, ВСУ идут в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого.

В Минобороны рассказали об освобождении новых территорий Фото: DeepStateMAP

Российские оккупанты оказывают безумное сопротивление: продолжается минирование территорий, сооружение бетонных укреплений, а также перебрасывание дополнительной силы к линиям обороны. Однако это не мешает украинским защитникам выбивать их с позиций и проводить тем самым успешные действия.

Ситуация на фронте: восточное направление

Здесь российские оккупанты показывают, что это их основное направление. На восточных направлениях противник за неделю осуществил около 8 тысяч обстрелов.

"На прошлой неделе на Востоке – почти 8 тысяч обстрелов врага. Если поделить на семь дней – более 1000 обстрелов каждый день. Продолжаются постоянные обстрелы. Применено около 400 тысяч боеприпасов со стороны противника", — отмечает Анна Маляр.

На Бахмутском направлении также есть определенные успехи. ВСУ в течении прошедшей недели освободили около 1 квадратного километра. Всего за время контрнаступления освобождено уже 44 кв.км на этом участке фронте.

В Минобороны рассказали об освобождении новых территорий Фото: DeepStateMAP

Противник сделал свою ставку именно на Восток, тем самым пытаясь выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, однако в течении всей недели продвижения с их стороны не зафиксировано.

Напомним, 28 августа в ISW рассказали, чем обернется прорыв первой линии обороны. Аналитики отмечают, что российские оккупанты увеличили количество авиационных атак на Мелитопольском направлении, чтобы "перекрыть" ими малое количество войск, предназначенных для второй линии обороны.