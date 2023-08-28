У РФ не вистачить військ: в ISW розповіли, чим обернеться прорив першої лінії оборони (карти боїв)

За даними аналітиків, росіяни посилили авіаційні атаки на Мелітопольському напрямку, щоб "перекрити" ними малу кількість військ, призначених для другої лінії оборони.

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Структура російських оборонних позицій на півдні України й неясність, пов'язана з їхнім складом і оснащенням, продовжують викликати питання щодо того, як розвиватимуться наступні етапи бойових дій. Відсутність активної участі російських сил у цьому регіоні може означати, що майбутні оборонні позиції можуть виявитися менш укріпленими, ніж ті, які вже опинилися під українським контролем на півночі. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті, опублікованому 27 серпня.

Повідомляється, що російські збройні сили здійснили перерозподіл особового складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з Кремінної Луганської області в район Роботине, а також, можливо, перекинули нерозпізнані підрозділи з Херсонського напрямку. Одразу ж після перекидання на початку серпня, російські війська ввели в бій частини 7-ї дивізії ПДВ у Роботиному.

"Російські війська витратили значну кількість матеріальних засобів, сил і засобів на утримання низки оборонних позицій, які наразі пробивають українські війська, і незрозуміло, чи збережуть російські війська наявні у них переваги, якщо вони не зможуть виділити такий самий обсяг ресурсів і особового складу на наступні рівні оборони. Проте, наступний російський оборонний рівень, найімовірніше, створить значні проблеми для українського наступу", — йдеться у звіті.

Ситуація на південному фронті — карти боїв

27 серпня ЗС РФ провели контратаку на околиці Вугледара, але її результати не уточнили. Також 27 серпня українські війська здійснили наступальні операції в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей і, як стверджується, домоглися прогресу. У ЗСУ повідомили про те, що українські сили просунулися в районі Урожайного і також досягли успіху в районі Старомайорського на напрямку Бердянськ — східний кордон Запорізької області. Російський провійськовий блогер стверджує, що атаки українських військ на цьому напрямку тривали протягом усього попереднього тижня.

Ситуація в районі Малої Токмачки Фото: ISW

Також 27 серпня українські війська здійснили наступальні операції на заході Запорізької області та досягли успіху. За даними командування, українські сили просуваються в напрямку Новопрокопівки (на 13 км на південь від Оріхового), Малої Токмачки (на 9 км на південний схід від Оріхового) і Очеретоватого (на 25 км на південний схід від Оріхового). Крім того, відзначаються успіхи в районі Роботине (на 10 км на південь від Оріхова) і на мелітопольському напрямку (захід Запорізької області). У російських джерелах також стверджують, що 26 і 27 серпня українські війська атакували район Копані (на 12 км на південний захід від Оріхового) і просунулися в районі Роботиного, а також у напрямку Вербового (на 18 км на південний захід від Оріхового). Водночас Міністерство оборони РФ заявило, що російські сили відбили атаку українських військ у районі Роботиного і Балки Успенівка (на 11 км на південний схід від Оріхового).

Ситуація в районі Роботино Фото: ISW Ситуація в районі Урожайного Фото: ISW

Крім того, за наявними даними, 27 серпня російські війська провели наступальні операції на заході Запорізької області, але поки що немає ні підтверджених, ні офіційно заявлених успіхів. Повідомлення російських джерел стверджують, що 26 і 27 серпня російські війська провели контратаки в Роботиному. Один із російських провійськових блогерів стверджує, що ЗС РФ відтіснили українські сили до центру Роботино.

Повідомляється також про збільшення російськими силами кількості авіаційних атак на Запорізькому напрямку, що може свідчити про недостатню кількість російських сил і засобів для зупинки українських наступальних операцій.

Знімки, опубліковані 26 серпня, імовірно, показують підрозділи 70-го мотострілецького полку (42-га мотострілецька дивізія, 58-та загальновійськова армія, Південний військовий округ), які діють на Оріхівському напрямку. Посилення діяльності російської авіації на мелітопольському напрямку та повідомлення про залучення 76-ї повітряно-десантної дивізії свідчать про те, що російських сил, які вже обороняють цей район, недостатньо для самостійної зупинки українського наступу. Поки що залишається незрозумілим, чи будуть підкріплення і посилення повітряних атак достатніми.

Крім того, російські військові блогери продовжують стверджувати, що українські війська діють на невизначених островах у дельті річки Дніпро в Херсонській області. Повідомлення російських військових блогерів 26 і 27 серпня свідчать про продовження бойових дій і українських розвідгруп, які прагнуть зайняти позиції на островах у дельті річки Дніпро, зазначають в ISW.

Нагадаємо, 27 серпня російські блогери повідомляли, що Сили оборони пройшли населений пункт Роботине і тепер для них відкрито шлях на Токмак.

Нагадаємо також, що російське командування втекло з окупованого Токмака в Запорізькій області після ударів 24 серпня по командному пункту.