Фронт почав сипатися: командування РФ виїхало з окупованого Токмака, — АТЕШ

За повідомленням українського підпілля, росіяни перебувають на межі відступу в районі Роботиного, а їхні резерви закінчуються.

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Російське командування втекло з окупованого Токмака у Запорізькій області після прильотів 24 серпня по окупаційному командному пункту. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у своєму телеграм-каналі.

"У Токмаку, внаслідок низки попадань по командних пунктах, командування ЗС РФ ухвалило рішення перенести їх углиб окупованих територій. Схоже, вони не вірять в утримання Токмака, попри організовану кругову оборону навколо міста. Фронт захитався і скоро станемо свідками історичних перемог", — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що джерела "АТЕШу" в Росії проінформували про проблеми на Запорізькій ділянці фронту.

"У напрямку головного удару українського прориву на південь від населеного пункту Роботине росіяни перебувають на межі відступу. 1441-й мотострілковий полк зазнав непоправних втрат — 75% від чисельності всього підрозділу. Не краща ситуація і у 71 мотострілецького полку 42 мотострілецької дивізії. Резерви закінчуються", — стверджують партизани.

Нагадаємо, що 24 серпня артилеристи Сил оборони України завдали удару по позиціях Збройних сил РФ в окупованому місті Токмак Пологівського району Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що військкори РФ заявили про складну ситуацію для росіян на Херсонщині. Окупанти жаліються, що щодня втрачають до роти бійців та годуються лише батончиками, які їм скидують інші підрозділи з коптерів.