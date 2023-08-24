"Де БТР, теж поцілили": у Токмаку знищили командний пункт ЗС РФ, — соцмережі (відео)

У мережі стверджують, що ЗСУ уразили одне з місць розміщення техніки підрозділу 58-ї загальновійськової армії Росії.

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Артилеристи Сил оборони України завдали нищівного удару по позиціях Збройних сил Росії в окупованому місті Токмак Пологівського району Запорізької області. Про це 24 серпня повідомляє Telegram-канал "Досье шпиона", автор якого позиціонує себе як співробітника російських спецслужб.

За інформацією від джерел каналу, удару завдали по командному пункту й місцю розміщення техніки одного з підрозділів 58-ї загальновійськової армії РФ.

"За даними джерела, ці події відбулися в Токмаку Пологівського району Запорізької області. Точна дата невідома", — йдеться в повідомленні.

Судячи з усього, фільмування веде один із російських військових, який за кадром повідомив: "Де БТР, теж влучили". Відео закінчується потужним вибухом і падінням окупанта на землю.

Реакція Генштабу ЗСУ

Зазначимо, що в українському командуванні поки що не реагували на вдалий обстріл ворожих позицій.

Водночас у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 24 серпня повідомлялося, що на Запорізькому напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Малої Токмакчки Запорізької області. Також ЗС РФ завдали авіаційних ударів у районах Оріхового, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Єгорівка, Червона Криниця, Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Ільченкове Запорізької області.

Ситуація на Запорізькому напрямку Фото: Deep State

Нагадаємо, про просування ЗСУ до окупованого міста Токмак стало відомо ще 18 серпня. Тоді ЗМІ повідомляли, що Сили оборони подолали російське мінне поле на північ від міста і вступили в бій із першою лінією оборони ЗС РФ.

Нагадаємо також, 18 серпня ЗМІ писали про те, що звільнення Мелітополя та вихід ЗСУ до Криму можуть змусити президента РФ Володимира Путіна почати переговори з Україною.