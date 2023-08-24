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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

"Где БТР тоже попали": в Токмаке уничтожили командный пункт ВС РФ, — соцсети (видео)

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Фото: Соцсети | В Токмаке поразили базу оккупантов

В сети утверждают, что ВСУ поразили одно из мест размещения техники подразделения 58-й общевойсковой армии России.

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Артиллеристы Сил обороны Украины нанесли сокрушительный удар по позициям Вооруженных сил России в оккупированном городе Токмак Пологовского района Запорожской области. Об этом 24 августа сообщает Telegram-канал "Досье шпиона", автор которого позиционирует себя как сотрудника российских спецслужб.

По информации от источников канала, удар нанесли по командному пункту и месту размещения техники одного из подразделений 58-й общевойсковой армии РФ.

"По данным источника, данные события произошли в Токмаке, Пологовского района, Запорожской области. Точная дата неизвестна", — говорится в сообщении.

По всей видимости, видеосъемку ведет один из российских военных, который за кадром сообщил, – "где БТР тоже попали". Видео заканчивается мощным взрывом и падением оккупанта на землю.

Реакция Генштаба ВСУ

Отметим, что в украинском командовании пока не реагировали на удачный обстрел вражеских позиций.

Вместе с тем, в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 24 августа сообщалось, что на Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмакчки Запорожской области. Также ВС РФ нанесли авиационные удары в районах Орехова, Новоданиловки и Работино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Егоровка, Червоная Криница, Орехов, Новоданиловка, Работино, Ильченково Запорожской области.

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Ситуация на Запорожском направлении
Фото: Deep State

Напомним, о продвижении ВСУ к оккупированному городу Токмак стало известно еще 18 августа. Тогда СМИ сообщали, что Силы обороны преодолели российское минное поле к северу от города и вступили в бой с первой линией обороны ВС РФ.

Напомним также, 18 августа СМИ писали о том, что освобождение Мелитополя и выход ВСУ к Крыму могут заставить президента РФ Владимира Путина начать переговоры с Украиной.