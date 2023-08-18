Вступили в бой с первой линией обороны города: ВСУ продвигаются к Токмаку, — СМИ

По данным CBS News, украинские военные преодолели минное поле к северу от города, после освобождения которого откроется путь на Мелитополь.

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Украинские войска продвигаются в направлении оккупированного города Токмак Запорожской области, который ключевым барьером между украинскими силами и Мелитополем на юго-востоке. Об этом 18 августа пишет CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Украинские войска преодолели российское минное поле к северу от Токмака и сейчас вступают в бой с первой линией российской обороны, удерживающей город", — говорится в сообщении.

По мнению издания, одной из стратегических целей украинского контрнаступления является освобождение Мелитополя, важного транзитного узла, который ведет к Крыму.

Ситуация на Мелитопольском направлении Фото: deepstatemap.live Ситуация в районе Токмака Фото: deepstatemap.live

"Взятие таких городов, как Токмак, и дальнейшее продвижение к Мелитополю станет сложной задачей для украинского контрнаступления, которое с начала лета этого года добивается все больших успехов", — отмечают журналисты.

Напомним, 18 августа СМИ писали о том, что освобождение Мелитополя и выход ВСУ к Крыму могут заставить президента РФ Владимира Путина начать переговоры с Украиной.

Также напомним, 18 августа стало известно, что Силы обороны, вероятно, вывели из строя главную линию снабжения ВС РФ из Крыма — Чонгарский мост.