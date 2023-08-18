"Крим — ключ": Путіна можна схилити до переговорів після виходу ЗСУ до Мелітополя, — The Hill

На думку американських журналістів, успіхи Сил оборони України на Запорізькому напрямку можуть спонукати Кремль почати переговори.

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Одним із ключових моментів, який може змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, є вихід ЗСУ до Кримського півострова. Про це пише американське видання The Hill.

Також варто зазначити, що в одному із записів розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена з офіційними особами, звучить заява про те, що Крим для Путіна — це "червона лінія", яку він не переступить. На думку журналістів, це підкреслює важливість Криму в російській стратегії.

Як ЗСУ можуть вийти до Криму

На думку видання, для того, аби дійсно загрожувати Криму і створити ізоляцію, українським силам потрібно просуватися в бік стратегічно важливих міст, таких як Мелітополь, Армянськ і Скадовськ. Однак, на думку ЗМІ, підрив Каховської ГЕС ускладнив ситуацію. Журналісти зазначають, що на зазначеній ділянці рельєф місцевості болотистий і сильно зарослий. При цьому така російська важка артилерія буде менш ефективною там, ніж на відкритій місцевості.

"Створення плацдармів, оснащених зенітними засобами, як-от ПЗРК, можливе, але перекидання великогабаритної важкої техніки буде ускладнене. Понтонні мости будуть уразливі для вертольотів Ка-52, оснащених потужними ракетами 9К121 "Вихор" із лазерним наведенням. Сільські дороги вузькі й не пристосовані для танків", — йдеться в публікації.

Журналісти вказують на те, що незалежно від маневрів і тактичних переміщень, Путіну завжди було важливо зберегти контроль над Кримом.

Ситуація на південному фронті Фото: deepstatemap.live Ситуація на Запорізькому напрямку Фото: deepstatemap.live

На думку ЗМІ, для створення загрози Криму з Мелітополя необхідно спочатку відбити окупований Токмак.

"За оцінками, наразі в цьому районі перебуває понад 90 тис. військовослужбовців Росії. Українці просуваються повільно. У них є системи розмінування M58 Mine Clearing Line Charge і спеціалізована техніка, але її недостатньо. На деяких ділянках українці зіткнулися з мінними полями завглибшки від 3 до 10 миль, напханими мінами-пастками та протипіхотними мінами з відключеними дротами", — ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, 18 серпня повідомлялося, що ЗСУ, найімовірніше, вивели з ладу головну лінію постачання ЗС РФ із Криму — Чонгарський міст у Херсонській області.

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