Війна в 2024-му. Чому на Заході починають готувати плани для України на наступний рік

Західні аналітики та оглядачі знову повернулися до ходу українського контрнаступу. Цього разу Україну вже закликаючи готуватися до нової воєнної кампанії у 2024 році. Фокус дізнався, чи можливий контрнаступ в наступному році та яким він може бути.

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"Оскільки цього року великих успіхів досягти не вдалося, планувальники розглядають, як підготовка і нове обладнання можуть змінити баланс на полі бою в Україні навесні", — з таким заголовком вийшло авторитетне американське видання The Wall Street Journal.

Фантазії західних журналістів

На думку оглядачів, на Заході непокояться, що війна в Україні перейде в формат "трясовини", сили оборони витрачатимуть боєприпаси, техніку і живу силу, а невдоволення подальшою підтримкою від виборців зростатиме.

Виходячи з цього автори зазначають, що до весни наступного року Києву потрібно мати більше західної техніки та досвідчених військових для успішних контрнаступальних дій.

"Гадаю, зараз в адміністрації США розуміють, що Україна не зможе найближчим часом повернути всі свої території", — цитує видання колишнього посла США в НАТО Іво Даалдера.

Насправді сам матеріал виглядає як спроба продати гарний клікбейтний заголовок, адже в тексті немає жодних фактів чи офіційних коментарів від представників чинної влади на Заході.

В західних ЗМІ все частіше згадують, що український контрнаступ йде не за планом, який там уявляють Фото: Генштаб ЗСУ

Якщо українські ЗМІ вже навчилися, що воєнні результати люблять тишу, то для західних журналістів ця тема є джерелом трафіку. Наприклад, наприкінці квітня 2023 року CNN писало, що Україні потрібно прискорити темпи контрнаступі, оскільки вона може втратити підтримку. До речі, сам контрнаступ тоді ще навіть не розпочався. Вже згодом то й же The Wall Street Journal писав, що повільні темпи контрнаступу ЗСУ ставлять президента США Джо Байдена в незручне становище. Німецьке видання Bild із посиланням на непублічну доповідь Міноборони ФРН повідомило, що Сили оборони України погано засвоюють тактику. Ідеться, що українські захисники діляться на дрібні підрозділи, що призводить до неорганізованості їхніх дій.

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Фокус уже розповідав, що подібні критичні заяви щодо ходу та результатів контрнаступу є відірваними від реальності та мають лише складову, яка має впливати на інформаційне поле. Це своєрідне ведення воєнних дій в інформаційному просторі, щоб дати противнику викривлене розуміння ситуації.

Для прикладу, міністр оборони РФ Сергій Шойгу вже встиг заявити, що Україна майже вичерпала всі воєнні ресурси. Про це він сказав в процесі на XI Московської конференції по міжнародній безпеці. На противагу, американські генерали зауважують, що Україна, ще не вводила в дію головні резерви. За словами генерал-майора армії США у відставці та колишнього заступника помічника генсека НАТО Гордона Девіса, українські військові продовжують пристосовуватися швидше за росіян. Поступово українське командування залучатиме більше своїх бригад, навчених і оснащених НАТО. Про це він розповів в тій самій статі The Wall Street Journal. Повідомляється, що підготовку у військах Альянсу пройшли понад 60 тис. українських військовослужбовців.

Які військові плани на 2024 рік

Якщо говорити мовою фактів, то на 2024 рік Сенат США попередньо схвалив проєкт оборонного бюджету на 2024 рік на рекордні $886 млрд, де передбачене і фінансування для України. Тобто, в разі його остаточного затвердження, Київ матиме фінансову та ресурсну підтримку незалежно від того з яким результатом пройдуть вибори президента США. В наступному році Україна отримає ще пʼять батарей зенітно-ракетних комплексів Patriot, очікується початок підготовки пілотів F-16.

Колишній генеральний директор Директорату з питань національної безпеки та оборони в Офісі президента України Іван Апаршин зазначає Фокусу, що не варто звертати увагу на критику американських журналістів щодо результатів контрнаступу. Подібні заклики не є офіційними позиціями влади.

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"Якщо чесно, то не бачу сенсу коментувати заяви журналістів чи аналітиків, адже вони не є офіційною позицією Білого дому. Якщо це будуть офіційні заяви, тоді можна говорити, що нам дають можливість ще на одну спробу. Наразі цього ми не чуємо. Контрнаступ не пройшов ще своєї кульмінації, попереду ще щонайменше два місяці, тому почекаймо. Військово-політичне керівництво України має плани, як максимально результативно закінчити воєнну кампанію цього року. Україна не має такої міцної економіки, щоб перекладати війну на наступні роки", — говорить він Фокусу.

Апаршин звертає увагу, на візит до Києва начальника Штабу оборони Великої Британії, адмірала Тоні Радакіна.

"Я думаю, що він не просто так приїздив до нас", — припускає співрозмовник.

Чи можливий переможний контрнаступ у 2024 році

Військові експерти стверджують, що результати контрнаступу варто почекати без зайвих "зрад та перемог". Для прикладу посилаються на визвольні операції на Харківщині та Херсонщині у 2022 році. Однак, від війни у 2024 році нікуди не подітися, вважає військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, ймовірно, це буде кампанія зі звільнення Криму, до якої логічно готуватися вже зараз.

"Треба розуміти, що зараз у нас триває наступ, а не контрнаступ, як говорять. Ми атакуємо ворога на добре підготовлених позиціях. Як тільки ми прорвемо так звану "лінію Суровікіна", наступ піде швидше, зʼявиться реальна можливість вийти на адмінкордон з Кримом та Азовське узбережжя. Тому, дійсно, зараз логічно розпочинати підготовку до Кримської кампанії. На мою думку, цього року повториться зима 22-23 року, з позиційними діями без активних наступальних. Тому, абсолютно реалістично, що війна продовжиться і в 2024 році. На Кримському півострові ворог, як у мишоловці, якщо ми відріжемо суходільний звʼязок з РФ та знищимо Кримський міст, то питання визволення лише в часі", — говорить Фокусу Нарожний.

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За словами військового експерта Олега Жданова, на Заході як і в Україні оцінюють наші вогневі можливості. Зрозуміло, що ми навряд чи можемо розраховувати вийти на кордони 1991 року в цьому році. Тому головною ціллю і досягненням цьогорічної кампанії буде вихід на узбережжя Азовського моря. Тоді цей наступ буде вдалим.

"Перенесення війни в Україні на 2024 рік, як це не цинічно, але співпадає з планами Білого дому. Там переконані, що передачею зброї вони можуть регулювати перебіг війни в Україні. Нагадаю, там наступного року відбудуться вибори президента. Варто враховувати цей фактор, адже передача необхідного озброєння в повному обсязі дозволить Україні досягнути перемоги. Тобто, може бути використано в процесі виборчої кампанії. Тому цілком реально, що переможний контрнаступ України може відбутися вже навесні", — розповів Фокусу Жданов.

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