Повільні темпи контрнаступу ЗСУ ставлять Байдена в незручне становище в США, — WSJ

За словами журналістів, Байден поставив свої зовнішньополітичні повноваження на конфлікт, який він описує як битву між демократією та авторитаризмом.

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Повільні темпи просування українських військ під час контрнаступу послаблюють на Заході надії на те, що бойові дії в Україні скоро закінчаться і почнуться переговори. Про це пише видання Wall Street Journal.

За словами журналістів, навіть лише потенційна тупикова ситуація може поставити президента США Джо Байдена в незручне становище. Так, його стратегія щодо виділення Україні військової допомоги на мільярди доларів, щоб Київ міг вести переговори з Москвою з позиції сили, може опинитися під загрозою.

Видання пише, що зараз в адміністрації Байдена немає іншого вибору, окрім як продовжувати постачати зброю.

Як сказав колишній посол США в Україні Джон Гербст, легше надавати додаткову підтримку, коли справи йдуть добре. Він також зазначив, що відмова від допомоги Україні та допущення хоча б часткової перемоги Росії було б характерним провалом зовнішньої політики Байдена, який затьмарив би провальне виведення військ з Афганістану.

У матеріалі йдеться, що Байден поставив свої зовнішньополітичні повноваження на конфлікт, який він описує як битву між демократією та авторитаризмом.

Нагадаємо, що 23 липня у Байдена оцінили перспективу відправки винищувачів F-16 в Україну. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, поки що триває робота над програмою навчання для українських пілотів, тож про надання багатоцільових винищувачів поки що говорити зарано.

Також 22 липня в Білому домі заявили, що Зеленський і Байден обговорюють постачання ракет ATACMS Україні. Як заявив представник адміністрації Байдена Джейк Салліван, Штати ведуть з Україною консультації з приводу того, коли варто залучити основні сили під час контрнаступу ЗСУ.