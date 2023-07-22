Готові "йти на ризики": Зеленський і Байден обговорюють постачання ракет ATACMS Україні, — Білий дім

Як заявив представник адміністрації Байдена Джейк Салліван, Штати ведуть з Україною консультації з приводу того, коли варто залучити основні сили під час контрнаступу ЗСУ.

Related video

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден обговорюють передачу ЗСУ далекобійних ракет ATACMS. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на Форумі безпеки в Аспені.

За його словами, можливість удару українських сил на великі відстані мають забезпечити Франція і Велика Британія.

"Це дасть додаткові можливості під час контрнаступу України", — сказав Салліван.

Також американський чиновник зазначив, що Штати надали одну з найзначніших допомог Україні в галузі безпеки. Але рішення про передачу далекобійних ракет має ухвалити особисто Байден.

"Про це він говорив із президентом Зеленським. Вони продовжують цю розмову",- розповів Салліван.

Щоправда, він зазначив, що поки що жодних новин з цього приводу немає. При цьому, за словами Саллівана, Штати готові йти на ризики, але після кожного оголошення пакета військової допомоги Україні в Білому домі оцінюють, як реагують у Кремлі.

Також представник Білого дому заявив, що США ведуть з Україною консультації з приводу того, коли потрібно залучити головні сили, які були підготовлені для контрнаступу України. У Білому домі не хочуть змінювати владу в Росії, а тільки "допомогти Україні".

Нагадаємо, що на цьому ж форумі Зеленський заявив, що Кримський міст має бути "нейтралізований". Як зазначив український лідер, росіяни спорудили Керченський міст незаконно, тому для Києва він є "ворожим об'єктом".

Крім того, глава держави пояснив повільне просування контрнаступу ЗСУ. За словами президента, Росія скористалася зволіканням, щоб замінувати всі наші землі і вибудувати кілька ліній оборони. ЗСУ втрачають близько 10 тисяч БПЛА щомісяця і потребують артилерії великої дальності.