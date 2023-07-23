Підуть місяці: у Байдена оцінили перспективу відправки винищувачів F-16 в Україну (відео)

За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, поки що ведеться робота над програмою навчання для українських пілотів, тому про надання багатоцільових винищувачів поки говорити рано.

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Україна зможе отримати винищувачі четвертого покоління F-16 через багато місяців навчання. Про це в неділю, 23 липня, заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CNN.

За його словами, Київ почав отримувати необхідне озброєння ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Ми подбали про те, щоб перед війною, до Різдва перед війною, вони почали отримувати обладнання, яке їм знадобиться, якщо росіяни підуть уперед: "Джавеліни", "Стінгери" — усе це в них було під рукою. Їм вдалося відбити напад на Київ, вони змогли врятувати свою країну від повного захоплення Росією", — зазначив Блінкен.

Державний секретар США підкреслив, що відтоді українці отримували все, що було необхідно для виконання завдань, які стояли на той момент.

"На кожному етапі шляху ми працюємо над тим, щоб дати їм те, що їм потрібно, коли це потрібно. Але справа не тільки в обладнанні — це навчання, тренування, це можливість застосувати його в загальновійськових операціях. Усе це потребує часу", — пояснив Блінкен.

Водночас про швидке надання F-16 не йдеться, оскільки на підготовку пілотів піде чимало часу.

"Якби завтра було ухвалено рішення почати роботу над F-16, то минули б місяці й місяці, перш ніж вони дійсно почали б експлуатуватися. Це те, над чим ми зараз працюємо. Недостатньо дати їм F-16, вони мають бути навчені. Програма навчання просувається вперед у низці країн. Усе це відбувається", — додав Блінкен.

На його думку, в ЗСУ зараз є все для того, щоб провести ефективну контрнаступальну операцію.

"Ми вважаємо, що те, що в них є і те, чого вони навчені, — це те, що їм потрібно для ефективної роботи, зокрема для боротьби з російськими мінами", — зазначив Блінкен.

На запитання журналіста CNN Фаріда Закарії про те, чому українці отримують необхідну зброю не тоді, коли це потрібно, Блінкен відповів, що "різні країни роблять різні речі в різний час".

Нагадаємо, 21 липня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі завив, що Україна може отримати винищувачі F-16 до кінця поточного року. Однак, на його думку, американські літаки не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою.

Раніше, 19 липня, глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, коли винищувачі надійдуть в Україну. Наразі українські фахівці оцінюють спроможності наших аеродромів і готують інфраструктуру, зазначив міністр оборони.