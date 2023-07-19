"Літаки F-16 будуть": Резніков повідомив, коли винищувачі надійдуть до України

Наразі українські фахівці оцінюють спроможності наших аеродромів та готують інфраструктуру, зазначив міністр оборони.

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Міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції: "Як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни?", що відбулася на майданчику "Медіацентр Україна", заявив, що Україна отримає літаки F-16, але це трішки забере часу, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Ми повернулися з Вільнюса, де 11-ма країнами було підписано меморандум про навчання українських пілотів на F-16. Спочатку було 10, потім доєдналася Румунія. Я подякував усім міністрам. Я думаю, що в серпні почнуться перші навчання наших пілотів та інженерів-техніків в одній із 11-ти країн", — сказав Резніков.

Він додав, що 18 липня на "Рамштайні" Польща підтвердила своє приєднання до цього проєкту.

Міністр заявив, що Україна буде навчати пілотів та інженерів-техніків паралельно в декількох країнах.

Водночас українські фахівці оцінюють спроможності наших аеродромів, де будуть використовуватись літаки, а також готують інфраструктуру для них (укриття, забезпечення, заправні станції тощо).

"Як тільки будуть готові інфраструктура й пілоти, спроможні виконувати бойові завдання, а інженери будуть готові цю техніку обслуговувати, в цей момент партнери будуть приймати рішення: "Ok, тепер літаки!". Тому це трішки забере часу. Оптимістично думаю, що це наступний рік, — зазначив Олексій Резніков.

Нагадаємо, 19 липня Фокус писав, що експерти з'ясовували, чи будуть корисні Україні вживані F-16. Утримання та обслуговування парку нових літаків F-16 буде досить витратним. Старіші літаки, які може отримати Україна, коштуватимуть дешевше, але й термін їх експлуатації буде меншим, оскільки в деяких випадках вони вже літали десятиліттями.

Раніше ми писали, що на думку деяких західних експертів, перевага в авіації не є ключовою умовою перемоги в російсько-українській війні. У поточній ситуації українським силам слід покладатися на сучасні засоби ППО, наданими західними союзниками.