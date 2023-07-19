Дорого, але сердито: експерти з'ясовували, чи будуть корисні Україні вживані F-16

Утримання та обслуговування парку нових літаків F-16 буде досить витратним. Старіші літаки, які може отримати Україна, коштуватимуть дешевше, але й термін їх експлуатації буде меншим, оскільки в деяких випадках вони вже літали десятиліттями.

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Західні союзники поки що не уточнили, які саме винищувачі F-16 будуть передані Україні. Якщо ж партнери вирішать надати літаки, які здійснювали вильоти протягом десятків років, то їх експлуатація та особливо технічне обслуговування може коштувати непомірно дорого, що безсумнівно позначиться на загальному перебігу війни в Україні. Про це 18 липня написали оглядачі War is Boring, коментуючи слова високопоставлених західних чиновників.

У матеріалі сказано, що F-16, які союзники по НАТО можуть направити в Україну, навряд чи встигнуть вчасно допомогти Києву в його нинішньому наступі. А використання старих літаків також не вистачить, щоб переломити хід повітряної війни проти РФ.

Однак постачання Україні авіації та іншого озброєння покажуть президенту РФ Володимиру Путіну, що він помиляється, якщо думає досягти своїх цілей в Україні.

Витрати в основі основ

Тим часом не можна не враховувати ті проблеми, з якими зіткнеться Київ і його союзники в плані застосування у війні винищувачів F-16. Оглядачі зазначили, що хоча українським партнерам вдалося скоротити початкові витрати, запропонувавши літаки з наявного парку членів Альянсу, підтримання в повітрі старих F-16 може коштувати сотні мільйонів доларів на рік. Причому якраз у той час, коли в Європі та США зростає тиск із приводу зростаючих рахунків за подальшу підтримку України.

"Головний висновок тут полягає в тому, що польоти обмеженого парку застарілих літаків — за допомогою підрядників та їхнє обслуговування в підрядників — будуть до біса дорогими", — сказав Брінн Таннехілл з американської дослідницької організації RAND.

У зв'язку з цим автори матеріалу пишуть, що утримання літаків F-16 та інших сучасних озброєнь, а також оплата боєприпасів для підтримання їхньої боєготовності, найімовірніше, коштуватиме значно дорожче. Більш старі літаки, які можуть бути спрямовані союзниками по НАТО, обійдуться дешевше, але і термін їх експлуатації буде меншим, оскільки в деяких випадках вони вже літали десятиліттями.

За даними Міністерства оборони, тільки польоти на не нових F-16, які Україна має отримати, коштують 32 тис. доларів на годину. А за словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, обслуговування винищувачів може коштувати стільки ж, скільки їх купівля.

Уживані, але ефективні

Водночас Таннехілл переконаний, що, попри те, що підтримка F-16 потребуватиме більших витрат, ці винищувачі з відповідними системами озброєння — такими, як ракети протиповітряної оборони JASSM компанії Lockheed Martin — все ще можуть допомогти Україні.

"Це буде дорого, але якщо ви поставите на літак правильні системи озброєння, то він зможе забезпечити значну бойову ефективність", — підсумував експерт.

Раніше ми писали, що на думку деяких західних експертів, перевага в авіації не є ключовою умовою перемоги в російсько-українській війні. У поточній ситуації українським силам слід покладатися на сучасні засоби ППО, наданими західними союзниками.