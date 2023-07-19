Дорого, но сердито: эксперты выясняли будут ли полезны Украине подержанные F-16

Содержание и обслуживание парка новых самолетов F-16 будет достаточно затратным. Более старые самолеты, которые может получить Украина, обойдутся дешевле, но и срок их эксплуатации будет меньшим, поскольку в некоторых случаях они уже летали десятилетиями.

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Западные союзники пока не уточнили, какие именно истребители F-16 будут переданы Украине. Если же партнеры решат предоставить самолеты, которые совершали вылеты в течение десятков лет, то их эксплуатация и особенно техническое обслуживание может обойтись непомерно дорого, что несомненно скажется на общем ходе войны в Украине. Об этом 18 июля написали обозреватели War is Boring, комментируя слова высокопоставленных западных чиновников.

В материале сказано, что F-16, которые союзники по НАТО могут направить в Украину, вряд ли успеют вовремя помочь Киеву в его нынешнем наступлении. А использование подержанных самолетов также не хватит, чтобы переломить ход воздушной войны против РФ.

Однако поставки Украине авиации и другого вооружения покажут президенту РФ Владимиру Путину, что он ошибается, если думает достичь своих целей в Украине.

Расходы во главе угла

Между тем нельзя не учитывать те проблемы, с которыми столкнется Киев и его союзники в плане применения в войне истребителей F-16. Обозреватели отметили, что хотя украинским партнерам удалось сократить первоначальные расходы, предложив самолеты из имеющегося парка членов Альянса, поддержание в воздухе подержанных F-16 может стоить сотни миллионов долларов в год. Причем как раз в то время, когда в Европе и США растет давление по поводу растущих счетов за дальнейшую поддержку Украины.

"Главный вывод здесь заключается в том, что полеты ограниченного парка устаревших самолетов — с помощью подрядчиков и их обслуживание у подрядчиков — будут чертовски дорогими", — сказал Бринн Таннехилл из американской исследовательской организации RAND.

В этой связи авторы материала пишут, что содержание самолетов F-16 и других современных вооружений, а также оплата боеприпасов для поддержания их в боеготовом состоянии, скорее всего, обойдется значительно дороже. Более старые самолеты, которые могут быть направлены союзниками по НАТО, обойдутся дешевле, но и срок их эксплуатации будет меньшим, поскольку в некоторых случаях они уже летали десятилетиями.

По данным Министерства обороны, только полеты на не новых F-16, которые Украина должна получить, обходятся в 32 тыс. долларов в час. А по словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, обслуживание истребителей может стоить столько же, сколько их покупка.

Подержанные, но эффективные

Вместе с тем Таннехилл убежден, что несмотря на то, что поддержка F-16 потребует больших затрат, эти истребители с соответствующими системами вооружения — такими, как ракеты противовоздушной обороны JASSM компании Lockheed Martin — все еще могут помочь Украине.

"Это будет дорого, но если вы поставите на самолет правильные системы вооружения, то он сможет обеспечить значительную боевую эффективность", — подытожил эксперт.

Ранее мы писали, что по мнению некоторых западных экспертов, превосходство в авиации не является ключевым условием победы в российско-украинской войне. В текущей ситуации украинским силам следует полагаться на современные средства ПВО, предоставленными западными союзниками.