Американські журналісти вважають, що контрнаступ ЗСУ потрібно прискорити, оскільки політична ситуація у Європі може кардинально змінитися.

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Для Києва настав вирішальний момент, адже вибори, економічні зміни й інші відволікальні чинники здатні послабити підтримку України у наступному році. Про це повідомило CNN.

Американські журналісти вважають, що НАТО продемонструвало єдність у своїй підтримці та озброєнні українського народу, якої ніхто не очікував. На думку видання, контрнаступ ЗСУ потрібно прискорити, оскільки ситуація у Європі може змінитися.

"Україна не може розраховувати на такий рівень підтримки наступного року, що б не говорили сьогоднішні пресрелізи", — йдеться у повідомленні.

Аналітики визнали, що певні здобутки на Запоріжжі все ж є, але українські сили могли б завдати більшого удару по російській наступальній кампанії. Зазначається, що варто деокупувати сухопутний коридор від окупованого Донбасу до тимчасово окупованого Криму. Ця частина території нібито є для Росії у довгостроковій перспективі найбільш корисною, оскільки півострів з’єднує сухопутним шляхом із материковою частиною.

У CNN вважають, що втрата РФ цієї локації призведе до великої небезпеки для російських військових у Криму та розділить його окупацію на дві частини. Це також виявило б стратегічну некомпетентність її військових, якщо вони не зможуть запобігти контрнаступу ЗСУ у цьому напрямку.

Це вирішальний момент у війні й для Кремля. Російські еліти вклали останні ресурси, які у них залишилися, у захоплення Бахмута. Місто у Донецькій області не є стратегічно важливим у загальному масштабі театру бойових дій. Інтенсивна та невибіркова вогнева потужність Росії свідчить про високі ставки на наступні тижні.

Нагадаємо, агентство Bloomberg 24 квітня повідомило, що зусилля президента Франції Емманюеля Макрона заручитися допомогою Китаю в досягненні миру в Україні можуть зазнати краху. У Європейському союзі та США підхід французького лідера до України не сприйняли.