Заява посла Китаю у Франції Лу Шає, у якій він поставив під сумнів незалежність пострадянських країн, свідчить про провальні спроби офіційного Парижа схилити Пекін до підтримки України.

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Зусилля президента Франції Емманюеля Макрона заручитися допомогою Китаю в досягненні миру в Україні можуть зазнати краху. Про це 23 квітня повідомило Bloomberg.

Як вважають аналітики агентства, війна Росії проти України у вирішальній стадії. Президент Володимир Зеленський намагається зберегти довіру своїх союзників, готуючись до очікуваного контрнаступу ЗСУ, щоб спробувати повернути територію, яка тимчасово окупована російськими військами. Керівник французької держави нібито підштовхує його де перемовин, що загрожує єдиному фронту союзників.

Спроби Макрона під час візиту до КНР залучитися підтримкою китайського лідера Сі Цзіньпіна не призвели до ефективних результатів. Представники Європейського союзу розкритикували дипломатичні зусилля президента Франції. Підхід французького лідера до України також не сприйняли у Вашингтоні.

Про те, що спроби схилити Пекін до підтримки України провалюються, свідчать висловлювання посла Китаю у Франції Лу Шає. Він заявив, що колишні держави СРСР не є незалежними де-факто.

Заява посла Китаю у Франції Лу Шає та її наслідки

Посол Китаю у Франції Лу Шає заявив французькій мережі LCI, що колишні радянські держави не мають суверенного статусу як незалежні держави. Ця позиція ігнорує визнані кордони міжнародною спільнотою у Східній та Центральній Європі. Китайський дипломат, відповідаючи на питання в п’ятницю про те, чи вважає він Крим — півострів, захоплений Росією у 2014 році — частиною України, сказав, що "країни колишнього Радянського Союзу" не мають ефективного статусу згідно з нормами міжнародного права. Здається, ця заява суперечить визнанню Китаєм незалежності балтійських держав у 1991 році. Коментарі Лу викликали бурхливу реакцію, зокрема в країнах колишнього радянського блоку Естонії, Латвії та Литві, які оголосили про плани викликати китайських дипломатів у свої столиці.

Нагадаємо, Bloomberg у вівторок, 18 квітня, повідомило, що Макрон прагне розпочати перемовини щодо завершення війни в Україні за допомогою Китаю. Французька стратегія враховує, що Київ і Москва повинні почати домовлятися за одним столом вже цього літа.