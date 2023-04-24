"Приблизить мир в Украине не удастся": СМИ оценили результат визита Макрона в Китай

Заявление посла Китая во Франции Лу Шайе, в котором он подверг сомнению независимость постсоветских стран, свидетельствует о провальных попытках официального Парижа склонить Пекин к поддержке Украины.

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Усилия президента Франции Эммануэля Макрона заручиться помощью Китая в достижении мира в Украине могут потерпеть крах. Об этом 23 апреля сообщило Bloomberg.

Как считают аналитики агентства, война России против Украины в решающей стадии. Президент Владимир Зеленский пытается сохранить доверие своих союзников, готовясь к ожидаемому контрнаступлению ВСУ, чтобы попытаться вернуть территорию, временно оккупированную российскими войсками. Руководитель французского государства якобы подталкивает его к переговорам, что угрожает единому фронту союзников.

Попытки Макрона во время визита в КНР увлечься поддержкой китайского лидера Си Цзиньпина не привели к эффективным результатам. Представители Европейского союза подвергли критике дипломатические усилия президента Франции. Подход французского лидера к Украине тоже не восприняли в Вашингтоне.

О том, что попытки склонить Пекин к поддержке Украины проваливаются, говорят высказывания посла Китая во Франции Лу Шайе. Он заявил, что бывшие государства СССР не являются независимыми де-факто.

Заявление посла Китая во Франции Лу Шайе и ее последствия

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил французской сети LCI, что бывшие советские государства не имеют суверенного статуса как независимые государства. Эта позиция игнорирует признанные границы международным сообществом в Восточной и Центральной Европе. Китайский дипломат, отвечая на вопрос в пятницу о том, считает ли он Крым — полуостров, захваченный Россией в 2014 году — частью Украины, сказал, что "страны бывшего Советского Союза" не имеют эффективного статуса согласно нормам международного права. Похоже, это заявление противоречит признанию Китаем независимости балтийских государств в 1991 году. Комментарии Лу вызвали бурную реакцию, в частности, в странах бывшего советского блока Эстонии, Латвии и Литве, которые объявили о планах вызвать китайских дипломатов в свои столицы.

Напомним, Bloomberg во вторник, 18 апреля, сообщило, что Макрон стремится начать переговоры по завершению войны в Украине с помощью Китая. Французская стратегия включает, что Киев и Москва должны начать договариваться за одним столом уже этим летом.