Зависит от контрнаступления ВСУ: Макрон хочет начать переговоры при помощи Китая, — СМИ

Журналисты отмечают, что президент Франции поручил своему советнику быть на постоянной связи с Пекином. В пресс-службе главы государства отказались комментировать планы по мирному урегулированию конфликта.

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Президент Франции Эммануэль Макрон может обратиться за помощью к Китаю, чтобы начать мирные переговоры между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает издание Bloomberg во вторник, 18 апреля.

По информации журналистов, глава государства поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонне сотрудничать вместе с китайским дипломатом Ваном И. Они вместе должны будут создать структуру, которая в будущем может быть якобы использована для предстоящих переговоров по урегулировании войны в Украине.

Французская стратегия включает в себя, что Киев и Москва должны начать договариваться за одним столом уже этим летом, но это лишь в том случае, если все пойдет по написанному плану.

При этом, совершенно неясно, поддерживает ли стремления Эммануэля Макрона Киев и оповещал ли он Офис президента о своих планах.

"Многие страны также скептически относятся к тому, что Китай может служить нейтральным посредником, учитывая его "безграничную дружбу" с Россией. Страны неоднократно обещали укреплять связи, в том числе призвали активизировать сотрудничество между своими вооруженными силами", — говорится в сообщении о роли Китая в мирном плане Франции.

В пресс-службе президента Франции подтвердили намерения Парижа и заявили, что союзники проинформированы об этом. Но, больше комментариев на этот счет не прозвучало.

В материале также упоминается, что наличие мирных переговоров будет зависеть от весеннего контрнаступления ВСУ, и если оно будет успешным, тогда Киев укрепит свою переговорную позицию.

Эммануэль Макрон уже ранее заявлял, что роль Китая очень важна в этой войне, ведь его лидер Си Цзиньпин способен "привести Москву в чувство". Но при этом, Пекин до сих пор не показывал признаков того, что он готов оказать давление на Путина, чтобы тот вывел войска.

Напомним, 10 апреля президент Франции заявил, что Европа не должна следовать политике США или Китая и становится "вассалом". По его словам стратегическая автономия имеет решающее значение для того, чтобы избежать превращения европейских государств в "вассалов", когда Европа может стать "третьим полюсом".