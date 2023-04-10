Европа не должна следовать политике США и становится "вассалом", — Макрон

По словам французского президента, страны ЕС не должны зависеть от Соединенных Штатов или Китая в критические моменты. Для этого Европа должна придерживаться стратегической автономии.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не должна следовать внешней политике США или Китая. Об этом он сказал в интервью газете Les Échos, опубликованном 10 апреля, после недавней встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

По мнению президента Франции, стратегическая автономия имеет решающее значение для того, чтобы избежать превращения европейских государств в "вассалов", когда Европа может стать "третьим полюсом" перед лицом США и Китая.

"Слишком долго Европа не создавала эту стратегическую автономию. Сегодня идеологическая битва выиграна. Но теперь необходимо реализовать эту стратегию. Ловушкой для Европы будет то, что в тот момент, когда она добьется прояснения своей стратегической позиции, она окажется втянутой в дезорганизацию мира и кризисы, которые не являются нашими", — заявил Макрон.

Стратегическая автономия, по его словам, "должна быть борьбой Европы".

"Мы не хотим зависеть от других в критических вопросах. В тот день, когда у вас больше не будет выбора по энергетике, по защите, по социальным сетям, по искусственному интеллекту, потому что у нас больше нет инфраструктуры по этим вопросам, вы на некоторое время уйдете из истории", — сказал Макрон.

По словам французского президента, на встрече в Пекине Си Цзиньпин говорил о европейской архитектуре безопасности. Однако как отметил Макрон, европейской архитектуры безопасности не может быть до тех пор, "пока в Европе существуют захваченные страны или замороженные конфликты".

Макрон в интервью французским журналистам сказал также, что Украина, возможно, не является "приоритетом для китайской дипломатии". Однако диалог с КНР позволяет "умерить звучащие комментарии о том, что Китай проявляет самоуспокоенность по отношению к России".

Напомним, 9 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает, что переговоры между Украиной и Россией о прекращении боевых действий сейчас невозможны, поскольку на текущий момент "погода военная".

Ранее, 6 апреля, в Доме народных собраний в Пекине проходила встреча президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР и лидером компартии Китая Си Цзиньпином. Лидеры стран, в том числе, обсуждали и войну в Украине.

После встречи с Макроном Си Цзиньпин призвал Украину и Россию избегать эскалации кризиса, высказал поддержку Китаем стратегической автономии Европы и подчеркнул, что надеется на скорейшее возобновление мирных переговоров, в которых будет найдено политическое решение.