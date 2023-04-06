Си Цзиньпинь призвал начать переговоры по Украине "как можно скорее", — CNN

В ходе встречи с Эммануэлем Макроном китайский лидер выразил надежду на политическое решение ситуации в Украине. В свою очередь президент Франции отметил, что председатель КНР может повлиять на Москву и вернуть ее к "здравому рассудку".

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Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг призвал председателя Китая Си Цзиньпина провести переговоры с Россией, чтобы положить конец российско-украинской войне. В свою очередь китайский лидер выразил надежду, что мирные переговоры будут возобновлены как можно быстрее. Об этом 6 апреля сообщил телеканал CNN.

В ходе официальной встречи Макрона и Си Цзиньпина в Пекине французский президент отметил, что китайская сторона может повлиять на Москву и вернуть ее к "здравому рассудку", для того, чтобы мирные переговоры возобновились. По его словам, Пекин может сыграть важную роль в поиске пути к миру в конфликте, и приветствовал готовность Китая взять на себя обязательства по урегулированию.

"Российская агрессия в Украине нанесла удар по стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на вас в деле возвращения России к здравому рассудку и возвращения всех за стол переговоров", — обратился Макрон к китайскому коллеге.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что обе страны призывают международное сообщество не допустить эскалации кризиса в Украине. По его словам, Европа является независимым полюсом в многополярном мире, и Китай поддерживает ее стратегическую автономию.

Китайский лидер также подчеркнул, что надеется на скорейшее возобновление мирных переговоров и на то, что будет найдено политическое решение и сбалансированный, эффективный и устойчивый сценарий европейской безопасности.

О чем заявили в Кремле

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся информацию о том, что некоторые страны "подталкивают руководство Украины" к переговорам с Россией. Он заявил, что перспектив для возобновления диалога между Москвой и Киевом при посредничестве Китая или кого-либо еще по-прежнему нет.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров оценил перспективы российско-украинских переговоров. Комментируя слова замглавы Офиса президента Андрея Сибиги о переговорах по Крыму он отметил, что в этом вопросе следует ориентироваться на решение президента Владимира Зеленского.