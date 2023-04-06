"Ориентируйтесь на слова президента": у Зеленского назвали условие переговоров по Крыму

Пресс-секретарь главы государства Никифоров считает, что главным ориентиром в возможных переговорах может быть только решение президента Украины, который ранее озвучил свои условия.

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В четверг, 6 апреля, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в вопросе потенциальных переговоров с Россией нужно ориентироваться на решение главы государства Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в комментарии для LIGA.net.

Никифоров заявил об этом комментируя слова заместителя главы Офиса президента Андрея Сибиги о том, что Киев может обсудить с Россией будущее Крыма когда украинские войска достигнут границы временно оккупированного полуострова.

"В этом вопросе следует ориентироваться прежде всего на слова президента Украины – верховного главнокомандующего", — заявил Никифоров.

31 марта президент Владимир Зеленский заявил, что представителя России могут допустить к переговорам для фиксации мира только при полном выводе войск страны-агрессора из Украины.

"Конечно, будет фиксация окончания войны. Но только за этим большим столом, где будут сидеть порядочные государства. Пусть РФ сначала без боя выведет все войска с нашей территории. Тогда начинается дипломатический формат. А если мы силой будем их выбивать всех до конца, то с такими людьми не о чем говорить в целом. Потому что мы потеряем людей. Будет большое количество жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированы и нерукопожатными. Вот и все", — заявил президент во время пресс-конференции в Буче.

5 апреля стало известно, что Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда договорились о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, который существенно укрепит украинскую армию.

3 апреля аналитики из Института изучения войны написали, что оккупанты обустраивают границу Крыма и Херсонской области в связи с обеспокоенностью, что Украина может начать операцию по освобождению полуострова.