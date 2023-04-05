Польша предоставит Украине новый мощный оборонный пакет помощи, — Зеленский (видео)

Во время своего выступления президент Украины отметил, что новый пакет усилит украинскую армию, бойцы которой сражаются не только за своих соотечественников, но и за будущее Европы.

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда договорились о предоставлении Киеву нового мощного пакета военной помощи, который существенно укрепит украинскую армию. Об этом 5 апреля заявил глава государства в ходе совместной пресс-конференции с польским коллегой в Варшаве.

По словам Зеленского, новый пакет помощи будет содействовать защите и сохранению жизни украинских защитников, которые сейчас ценой жизни ведут борьбу с захватчиками не только ради своих соотечественников, но и ради будущей жизни граждан европейских государств.

"Обсудили укрепление нашей армии. Это очень важно. Мы сегодня обсудили и приняли решение о мощном оборонном пакете, который усилит наших людей", — заявил украинский лидер.

Он поблагодарил лично президента Польши и весь польский народ за поддержку украинцев в то время, когда российские войска пытаются вести широкомасштабное наступление в Украине. Зеленский подчеркнул, что сейчас в окопах на территории Донбасса находятся сильные люди, которые, к сожалению, ежедневно погибают.

"Сегодня мы — в Варшаве, но там — в окопах Бахмута, Марьинки, Авдеевки находятся наши люди, настоящие воины, мужчины, женщины, абсолютно сильные люди, которых мы, к сожалению, из-за России теряем ежедневно", — сказал глава украинского государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля прибыл с официальным визитом в Польшу. Лидеры государств провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава пытается добиться дополнительных гарантий безопасности для Украины со стороны Североатлантического Альянса. По его словам, они будут способствовать чувству безопасности украинцев, а также станут опорой для украинской армии в борьбе с военной агрессией РФ.