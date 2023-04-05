Владимир Зеленский прибыл в Польшу, — СМИ

По данным польских журналистов, кульминацией мероприятия станет подписание соглашения об официальном включении польских предпринимателей в процесс восстановления Украины. Вечером лидеры двух стран проведут совместное выступление во дворе Королевского замка в Варшаве.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает польское радио RMF FM.

Сообщается, что, сегодня украинский лидер проведет переговоры тет-а-тет с президентом Анджеем Дудой.

По информации журналистов, в 12 часов по Киеву президент Анджей Дуда официально примет Владимира Зеленского в президентском дворце в Варшаве, где начнется марафон политических консультаций: между главами государств, делегациями, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.

Среди возможных тем переговоров, как утверждают СМИ, будут военная помощь Украине, обсуждение стратегии, а также послевоенное восстановление и путь Украины в Европейский Союз и НАТО.

Ожидается, что кульминацией мероприятия станет подписание соглашения об официальном включении польских предпринимателей в процесс восстановления Украины. Будет создан целый механизм сотрудничества.

В 19 часов по Киеву планируется совместное выступление президентов Польши и Украины во дворе Королевского замка в Варшаве.

Напомним, 4 апреля "Голос Америки" сообщил, что в Польше ожидают отличную атмосферу в Варшаве во время визита Зеленского и отмечают, что для них визит украинского президента важен как знак, что такие отношения являются наибольшим успехом в истории двух стран.

Напомним также, 4 апреля глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что польское правительство якобы желает захватить западные территории Украины. Руководитель спецслужбы утверждает что в Варшаве якобы добиваются краха украинской государственности.