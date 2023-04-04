Руководство Польши хочет взять под контроль часть территорий Украины, — Нарышкин (видео)

По словам главы Службы внешней разведки РФ, в Варшаве не соглашаются на переговоры с Россией, так как якобы ожидают военного поражения Киева.

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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что польское правительство якобы желает захватить западные территории Украины. Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", который напрямую курируется пресс-службой администрации Лукашенко, об этом Нарышкин сказал 4 апреля после встречи в Минске с белорусским лидером.

"Получение контроля над западными территориями современной Украины, над так называемыми бывшими Восточными кресами Польши, является вожделенной мечтой польских националистов. Это становится уже элементом национальной идеологии, поэтому от этой идеи польское руководство уже отказаться не может", — заявил Нарышкин.

Глава российской Службы внешней разведки утверждает что в Варшаве якобы добиваются краха украинской государственности. Делают поляки это путем того, что обещают постоянно оказывать помощь Киеву, а сами, якобы, уверены в том, что Украина одержит поражение в войне с Россией.

"Поэтому польская власть выступает против мирного урегулирования, заверяет в том, что будет оказывать постоянную помощь киевскому режиму. Конечно, эта ситуация усугубляет положение Украины и украинского народа. Я бы сказал, что польское руководство ждет удачного момента, чтобы осуществить контроль над этими территориями", — резюмировал Нарышкин.

Нарышкин встретился с Лукашенко

Во вторник, 4 апреля, в Минск на встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко прибыл директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Александр Лукашенко рассказал главе Службы внешней разведки, что в Беларуси задержали "террориста", который "работал по указке СБУ" и пожаловался Нарышкину на "сволочей", проживающих в республике.

Напомним, 2 апреля чрезвычайный и полномочный посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявил, что после размещения ядерного оружия на границе с Польшей у Союзного государства "будет паритет" с США. По его словам, уже до 1 июля в Беларуси будет готово хранилище для размещения ЯО.

Ранее, 31 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко в послании народу и парламенту заявил, что готов принять в стране российское стратегическое ядерное оружие, и рапорядился подготовить всю необходимую инфраструктуру для его хранения и обслуживания.