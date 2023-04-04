Лукашенко отчитался перед главой внешней разведки РФ об "отморозках" внутри общества (видео)

По словам белорусского лидера, республика столкнулась с "очень серьезными угрозами" и "сволочами", которые работают на иностранные спецслужбы.

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В Минск на встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко прибыл директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Об этом 4 апреля сообщает телеграмм-канал "Пул Первого", администрируемый пресс-службой белорусского политика.

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин Фото: Пул Первого

Лукашенко рассказал Нарышкину, что в Беларуси задержали "террориста", который "работал по указке СБУ" и пожаловался главе Службы внешней разведки РФ на "сволочей", проживающих в республике.

"И у нас и у вас появляются разные "отморозки" именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы, их иначе не назовешь. Это не разведка, не контрразведка, это наши враги. Они находят в нашем лагере соответствующих людей и делают на них упор. Недавно задержали террориста, который выполнял задания СБУ. Что меня больше всего возмущает — мы задержали уже больше 30 пособников. Они откуда? Они бывшие и настоящие сволочи, которые живут в нашем обществе", — заявил Лукашенко.

На встрече также присутствовал глава КГБ Беларуси Иван Тертель, который сообщил, что что регулярно докладывает президенту Беларуси "о складывающейся обстановке".

"Фактически наш президент в ручном режиме в настоящее время с учетом всей остроты управляет системой национальной безопасности. Я 2-3 раза, бывает, в день докладываю нашему президенту о складывающейся ситуации и необходимости принятия тех или иных решений", — рассказал Тертель.

Белорусский лидер заявил о "серьезных угрозах", с которыми республика столкнулась после полномасштабного вторжения России в Украину.

"В связи с различными событиями в мире, и не последняя причина здесь и антитеррористическая, "СВО" Российской Федерации — операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. Как я часто говорю, не было бы этого, то надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. В связи с этим работать начали активно. Но угрозы очень серьезные. Порой невероятные", — заявил Лукашенко.

Напомним, 31 марта белорусский лидер Александр Лукашенко во время своего обращения к народу и парламенту рассказал о своих контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик раскритиковал Зеленского за то, что тот якобы "запрещает себе вести переговоры о мире".

Также 31 марта Лукашенко заявил, что готов принять в стране российское стратегическое ядерное оружие. По его словам, такое решение будет принято по просьбе Минска.