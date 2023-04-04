Лукашенко прозвітував перед головою зовнішньої розвідки РФ про "відморозків" всередині суспільства (відео)

За словами білоруського лідера, республіка зіткнулася з "дуже серйозними загрозами" та "сволотами", які працюють на іноземні спецслужби.

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До Мінська на зустріч із білоруським лідером Олександром Лукашенком прибув директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. Про це 4 квітня повідомляє телеграм-канал "Пул Першого", який адмініструється пресслужбою білоруського політика.

Голова КДБ Білорусі Іван Тертель та директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін Фото: Пул Первого

Лукашенко розповів Наришкіну, що в Білорусі затримали "терориста", який "працював за вказівкою СБУ" і поскаржився голові Служби зовнішньої розвідки РФ на "сволоту", що проживає в республіці.

"І у нас і у вас з'являються різні "відморозки" саме всередині суспільства, на яких роблять ставку іноземні терористи, їх інакше не назвеш. Це не розвідка, не контррозвідка, це наші вороги. Вони знаходять у нашому таборі відповідних людей та роблять на них наголос. Нещодавно затримали терориста, який виконував завдання СБУ. Що мене найбільше обурює — ми затримали вже понад 30 посібників. Вони звідки? Вони колишні та справжні сволоти, які живуть у нашому суспільстві", — заявив Лукашенко.

На зустрічі також був присутній голова КДБ Білорусі Іван Тертель, який повідомив, що регулярно доповідає президенту Білорусі "про ситуацію, яка склалася".

"Фактично наш президент у ручному режимі нині з урахуванням всієї гостроти керує системою національної безпеки. Я 2-3 рази, буває, в день доповідаю нашому президентові про ситуацію, яка склалася, і необхідність прийняття тих чи інших рішень", — розповів Тертель.

Білоруський лідер заявив про "серйозні загрози", з якими республіка зіткнулася після повномасштабного вторгнення Росії до України.

"У зв'язку з різними подіями у світі, і не остання причина тут і антитерористична, "СВО" Російської Федерації — операція, яка змусила нас з усіх боків подивитися на всі структури силового блоку. Як я часто говорю, не було б цього, то треба було б придумати, щоб нас десь підштовхнути. У зв'язку з цим працювати почали активно. Але загрози дуже серйозні. Деколи неймовірні", — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 31 березня білоруський лідер Олександр Лукашенко під час свого звернення до народу та парламенту 31 березня розповів про свої контакти із президентом України Володимиром Зеленським. Політик розкритикував Зеленського за те, що той нібито "забороняє вести переговори про мир".

Також 31 березня Лукашенко заявив, що готовий прийняти в країні російську стратегічну ядерну зброю. За його словами, таке рішення буде ухвалено на прохання Мінська.