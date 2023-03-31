Лукашенко заявив, що готовий попросити РФ розмістити у Білорусі стратегічну ядерну зброю

Білоруський диктатор розпорядився негайно відновити у країні майданчики, де раніше зберігалися комплекси міжконтинентальних балістичних ракет "Тополь".

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Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий прийняти в країні російську стратегічну ядерну зброю. Однак, за його словами, таке рішення буде ухвалено на прохання Мінська. Про це він сказав під час послання білоруському народу та парламенту 31 березня.

"Якщо потрібно, до Білорусі буде введено і стратегічну ядерну зброю", — сказав білоруський диктатор.

Зазначимо, що раніше Володимир Путін заявляв про розміщення на території Білорусі тактичної ядерної зброї.

Олександр Лукашенко також розповів, що доручив негайно відновити у Білорусі майданчики, де раніше зберігалися комплекси міжконтинентальних балістичних ракет "Тополь". Він додав, що готовий застосувати ядерне озброєння, якщо буде загроза "знищення країни", але першою Білорусь не збирається ні на кого нападати.

"Ми не збираємося ні на кого нападати. Але ми й не допустимо, щоб чобіт чужого солдата чи іноземця недружньо налаштованого переступив наш кордон... Якщо бачитимемо, що за цим криється знищення країни — застосуємо все, що в нас є", — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 31 березня керівник Білорусі також пригрозив ядерною війною у разі перемоги України у війні з Росією. Він додав, що нібито сам попросив главу Кремля "повернути ядерну зброю", щоб "забезпечити мир білоруському народу".

Крім того, він закликав Україну та Росію припинити військові дії та укласти перемир'я. За його словами, до цієї пропозиції входить заборона на переміщення військ та техніки на поле бою, після чого мають одразу розпочатися мирні переговори між Києвом та Москвою.

У Кремлі заявили, що Володимир Путін поговорить з Олександром Лукашенком про перемир'я.