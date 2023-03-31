"Загрожує розпадом Росії": Лукашенко залякує ядерною війною у разі перемоги України (відео)

За словами білоруського політика, українському суспільству настав час зрозуміти, що нібито ядерну державу неможливо перемогти і випробовувати долю не варто.

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Олександр Лукашенко вирішив повторити тези президента РФ Володимира Путіна та спробував налякати світ ядерними погрозами. Про це він заявив під час послання білоруському народу та парламенту у п'ятницю, 31 березня.

У своїй промові політик торкнувся теми війни в Україні. Він вважає, що конфлікт між країнами настав час завершувати, а українцям і зовсім нібито не варто розраховувати на перемогу через можливості Кремля. Зокрема йдеться про ядерну зброю.

"Сьогодні обидві сторони розуміють, що здобувати перемогу не можна. Тим більше, як українці вважають, що вони переможуть – це дурість, неможливо перемогти ядерну державу. Якщо російське керівництво зрозуміє, що ситуація загрожує розпадом Росії, – буде застосована найстрашніша зброя. Цього не можна допустити", — заявив Олександр Лукашенко.

Крім того, рішення Володимира Путіна розмістити в Білорусі ядерну зброю прийшло не просто так. Олександр Лукашенко зазначив, що він нібито сам попросив главу Кремля "повернути до Білорусі ядерну зброю", щоб "забезпечити мир білоруському народу".

Політик вважає, що завдання Заходу сьогодні — зруйнувати його країну, але нібито Росія стоїть на їхньому захисті і не дозволить цього зробити.

Нагадаємо, 31 березня Олександр Лукашенко знову запропонував Україні та РФ укласти перемир'я. За словами білоруського політика, до цієї пропозиції входить заборона на переміщення військ та техніки на поле бою, після чого мають одразу розпочатися мирні переговори між Києвом та Москвою.

25 березня заявив про те, що Росія з 3 квітня розпочинає будівництво сховища для ядерної зброї на території Білорусі. За словами глави Кремля, роботи мають завершитись 1 липня 2023 року.