"Грозит распадом России": Лукашенко угрожает ядерной войной в случае победы Украины (видео)

По словам белорусского политика, украинскому обществу пора понять, что якобы ядерное государство невозможно победить и испытывать судьбу не стоит.

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Александр Лукашенко решил повторить тезисы президента РФ Владимира Путина и попытался напугать мир ядерными угрозами. Об этом он заявил во время послания белорусскому народу и парламенту в пятницу, 31 марта.

В своей речи политик затронул тему войны в Украине. Он считает, что конфликт между странами пора заканчивать, а украинцам и вовсе якобы не стоит рассчитывать на победу из-за возможностей Кремля. В частности, речь идет о ядерном оружии.

"Сегодня обе стороны понимают, что одерживать победу нельзя. Тем более, как украинцы считают, что они победят – это глупость, невозможно победить ядерное государство. Если российское руководство поймет, что ситуация грозит распадом России, – будет применено самое страшное оружие. Этого нельзя допустить", — заявил Александр Лукашенко.

Кроме того, решение Владимира Путина разместить в Беларуси ядерное оружие пришло не просто так. Александр Лукашенко отметил, что он якобы сам попросил главу Кремля "вернуть в Беларусь ядерное оружие", чтобы "обеспечить мир белорусскому народу".

Политик считает, что задача Запада сегодня — разрушить его страну, но якобы Россия стоит на их защите и не позволит этого сделать.

Напомним, 31 марта Александр Лукашенко вновь предложил Украине и РФ заключить перемирие. По словам белорусского политика, в это предложение входит запрет на перемещение войск и техники на поле боя, после чего должны сразу начаться мирные переговоры между Киевом и Москвой.

25 марта заявил о том, что Россия с 3 апреля начинает строительство хранилища для ядерного оружия на территории Беларуси. По словам главы Кремля, работы должны завершиться 1 июля 2023 года.