Закончат к 1 июля: Путин анонсировал размещение ядерного оружия РФ в Беларуси (видео)

По словам президента страны-агрессора, Россия также помогла белорусам переоборудовать самолеты для применения тактического вооружения и передала им ракеты "Искандеры".

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Владимир Путин заявил об окончании до 1 июля 2023 года строительства хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Об этом сообщают росСМИ.

Президент РФ выступил на телеканале "Россия-24" и заявил о планах на окончание строительства хранилища для ядерного оружия в РБ к 1 июля 2023.

По словам Путина, Россия помогла белорусам переоборудовать самолеты и передала им ракеты "Искандеры". В частности, десять типов авиации готовы к применению тактического вооружения.

"С 3 апреля приступаем к обучению экипажей, приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия. Мы не передаем Беларуси наше тактическое ядерное оружие, но разместим его и научим военных, как США в Европе", — отметил президент страны-агрессора.

Путин признался, что самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко давно поднимает вопрос о размещении российского тактического ядерного оружия на территории страны. Одним из аргументов этого является то, что "США давно размещает его в ряде стран".

Напомним, российские политики угрожают ядерным оружием в случае освобождения Крыма ВСУ.

Также Фокус писал об отношении украинского Офиса президента к ядерному потенциалу РФ.