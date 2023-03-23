У Зеленского назвали ядерный потенциал России вопросом будущего спецтрибунала

Советник ОП Михаил Подоляк считает, что РФ в будущем не должна быть частью системы ядерного сдерживания.

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Уместность оставлять у России после окончания войны в Украине второй ядерный потенциал в мире — вопрос будущего спецтрибунала и переговоров. Об этом в четверг, 23 марта, написал советник Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

По словам Подоляка, после завершения войны в Украине мировая система безопасности изменится.

"Государство и режим, которые ежедневно шантажируют человечество ядерным оружием, не могут быть частью системы сдерживания," — написал Подоляк.

Спецтрибунал для России

Напомним, 14 марта глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что коалиция по созданию Специального трибунала для военно-политического руководства России насчитывает уже 32 страны.

Ранее, 28 февраля, Дмитрий Кулеба в ходе открытия 52-й сессии Совета по правам человека ООН, посвященной геноциду в Украине, призвал мировое сообщество присоединиться к международной коалиции по созданию Спецтрибунала.

29 декабря 2022 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия должна ответить на трибунале за свои военные преступления против Украины. Советник ОП подчеркнул, что страна-агрессор должна "максимально заплатить" за свои военные преступления и геноцид против украинского народа.